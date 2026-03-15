Κεντρικές τράπεζες: Η κρίσιμη εβδομάδα – Αναζητώντας τις επιπτώσεις του πολέμου

Εβδομάδα κεντρικών τραπεζών και η προσοχή στρέφεται στις πρώτες αξιολογήσεις που αναμένεται να κάνουν για την οικονομική ζημιά του πολέμου στο Ιράν που έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα.
Οι αποφάσεις της ερχόμενης εβδομάδας που αφορούν κάθε μέλος της G7 και οκτώ από τις 10 πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν στους επενδυτές ότι το φάσμα ενός νέου πληθωριστικού σοκ είναι ήδη προ των πυλών με νωπές μνήμες των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Τα στοιχήματα για τα επιτόκια που προέβλεπαν πλήρως χαλάρωση στις ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί, ενώ έχουν αρχίσει να ενισχύονται τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη και στην ΕΚΤ. Τέτοιες μετατοπίσεις θα αναγκάσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξηγήσουν σε ποιο βαθμό δικαιολογούνται τέτοια στοιχήματα.
«Για την Fed, πολλά εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση.» εκτιμούν οι Ελίζα Γουίνγκερ και Άννα Γουόνγκ, οικονομολόγοι του Bloomberg. «Εάν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, αναμένουμε ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί και ο δομικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει, επιτρέποντας μειώσεις επιτοκίων περίπου 100 μονάδων βάσης φέτος. Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας υψηλές και πιέζοντας υψηλότερα τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ο υπολογισμός γίνεται πολύ πιο δύσκολος».
Είναι η δεύτερη φορά που Αμερικανός πρόεδρος κλονίζει τις παγκόσμιες τράπεζες. Πριν από το πόλεμο στο Ιράν η επιβολή αμοιβαίων δασμών άλλαξε το παγκόσμιο εμπόριο δυσχεραίνοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών. Η αβεβαιότητας και ο κίνδυνος εκτιμάται ότι θα κρατήσουν σε επιφυλακή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τους επόμενους μήνες.
Federal Reserve
Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασης στις στις 17-18 Μαρτίου. Αλλά τις τελευταίες ημέρες, η αφήγηση γύρω από αυτή τη διατήρηση – ότι μπορεί άνετα να διαρκέσει για μήνες – έχει διαλυθεί από νέες δονήσεις στην αγορά εργασίας και έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο.
Ο συνδυασμός αυτός θέτει τις διπλές εντολές της Fed σε σύγκρουση, θολώνοντας τις προοπτικές για τα επιτόκια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Επιπλέον αγορές και οικονομολόγοι διαφωνούν. Οι traders δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως μια μείωση φέτος, σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, όταν περίμεναν δύο μειώσεις. Αντίθετα 63 από τους 96 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, προβλέπουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στο εύρος 3,25%-3,50% το επόμενο τρίμηνο, πιθανότατα τον Ιούνιο, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Επίσης αναμένεται ευρέως η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν απομακρύνει την πολιτική της ΕΚΤ από το «σωστό μέρος» που η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της ισχυρίζονταν προηγουμένως ότι βρισκόταν.
Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει ωθήσει σε στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων, θέτει το βάρος στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξηγήσει πώς έχουν μετατοπιστεί οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, μαζί με ενδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκονται στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών της αγοράς.
Οι επενδυτές έχουν αξιοποιήσει τις παραλληλίες μεταξύ του τρέχοντος ενεργειακού σοκ και της κρίσης του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η ΕΚΤ ξεχώρισε για την πεισματική της αντίσταση στις πιέσεις της αγοράς για υψηλότερα επιτόκια. Αλλά ενώ η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να αποφύγει την επανάληψη των λαθών της, είναι απίθανο να βιαστεί να κάνει αύξηση, αναφέρει το Bloomberg.
Τράπεζα της Ιαπωνίας
Τράπεζα της Αγγλίας
Μια απόφαση που φαινόταν μόλις τον περασμένο μήνα να κλίνει «50-50» προς μια πιθανή μείωση, σύμφωνα με τον Διοικητή Άντριου Μπέιλι, είναι πλέον πολύ πιθανό να ευνοήσει την διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον επίπεδο.
Οι οικονομολόγοι της ING και της RSM UK εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ανακάμψει σε περισσότερο από το διπλάσιο του στόχου του 2% της κεντρικής τράπεζας, εάν η πρόσφατη αύξηση του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου αποδειχθεί διαρκής.
Τέτοιοι κίνδυνοι αναγκάζουν τους αξιωματούχους να στραφούν σε επαγρύπνηση σχετικά με τις τιμές καταναλωτή, παρά τα σημάδια υποτονικής ανάπτυξης ακόμη και πριν από το τρέχον ενεργειακό σοκ.
Τράπεζα του Καναδά
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό το μήνα Φεβρουάριο που θα δημοσιευθούν δύο ημέρες πριν από την απόφαση της Τράπεζας του Καναδά την Τετάρτη θα παράσχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια σημαντική ένδειξη για τις πληθωριστικές πιέσεις πριν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθήσει υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.
Με τον γενικό πληθωρισμό να κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, οι αγορές αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρήσουν το επιτόκιο πολιτικής τους στο 2,25% την Τετάρτη.
Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας
Η αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να περιορίσει τα κέρδη που ώθησαν το φράγκο σε υψηλά δεκαετίας έναντι του ευρώ θα εξεταστεί στενά στην πρώτη τριμηνιαία απόφασή της για το έτος την Πέμπτη, αφού οι Ελβετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έσπασαν τη συνήθη σιωπή τους για να αποκαλύψουν αυξημένη προθυμία για παρέμβαση.
Ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στη γλώσσα για το ξένο συνάλλαγμα θα είναι αξιοσημείωτη, οι οικονομολόγοι ομόφωνα προβλέπουν ότι το επιτόκιο θα παραμείνει στο μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι κρίνουν ότι η παρούσα συγκυρία δεν θα δικαιολογήσει την πιο δραστική και οικονομικά επιβλαβή επιλογή της επιστροφής σε αρνητικό κόστος δανεισμού.
Το φράγκο αποτελεί βασικό επίκεντρο για τους αξιωματούχους της SNB, επειδή τα κέρδη του επηρεάζουν τον ήδη αδύναμο πληθωρισμό μέσω του χαμηλότερου κόστους εισαγωγών. Παρόλα αυτά, η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια αύξηση των τιμών, μετριάζοντας την πίεση που ασκείται για να δράσουν.
Riksbank
Η σουηδική κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να αφήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 1,75% την Πέμπτη, σύμφωνα με προηγούμενα σήματα, καθώς η οικονομία συνεχίζει να ενισχύεται ταυτόχρονα με τον πληθωρισμό να υποχωρεί κάτω από τον στόχο του 2%.
Νέες οικονομικές προβλέψεις και μια αναθεωρημένη πορεία επιτοκίων θα βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν εάν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αλλάξουν την άποψή τους ότι η επόμενη κίνηση θα είναι η αύξηση του επιτοκίου τον επόμενο χρόνο.
Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Αυστραλίας αναμένεται να ορίσουν την Τρίτη το επιτόκιο μετρητών, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3,85%, με τις αγορές να εκτιμούν μια ισχυρή πιθανότητα για δεύτερη συνεχόμενη αύξηση.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) τον περασμένο μήνα έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα ανεπτυγμένων αγορών φέτος που αύξησε το κόστος δανεισμού, επικαλούμενη επίμονες πιέσεις στις τιμές και υπερβολική ζήτηση σε μια οικονομία περιορισμένη από την προσφορά. Έκτοτε, τα δεδομένα έχουν ενισχύσει την εικόνα της ανθεκτικότητας, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τις εγχώριες πιέσεις στις τιμές.
Οι αξιωματούχοι έχουν το δύσκολο έργο να αξιολογήσουν εάν μια άλλη αύξηση θα ενισχύσει την αξιοπιστία ή θα διακινδυνεύσει να οδηγήσει σε σύσφιξη της πολιτικής σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο σκηνικό. Οι αγορές θα εξετάσουν λεπτομερώς την ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, καθώς και τη συνέντευξη Τύπου της κυβερνήτη Μισέλ Μπούλοκ, για ενδείξεις σχετικά με το εάν ο Φεβρουάριος σηματοδότησε την έναρξη μιας ανανεωμένης φάσης σύσφιξης.