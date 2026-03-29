IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία

Η επιβράδυνση στις πωλήσεις της παγκοσμίως, οδηγεί την IKEA σε ανασύνταξη δυνάμεων, καθώς παρά το γεγονός ότι έχει κλείσει πολλά μεγάλα καταστήματα στην Κίνα, η σουηδική εταιρεία διπλασιάζει τις δραστηριότητές της στη γειτονική Ινδία.

Αυτό μαρτυρά η παρουσία και οι αναρτήσεις του Πάτρικ Αντόνι, CEO της IKEA India, που προμηνύουν την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων στη χώρα, που χαρακτηρίζει ως «μια αγορά προτεραιότητας για την εταιρεία».

Αυτή την στιγμή, υπάρχουν έξι καταστήματα IKEA στην Ινδία και η εταιρεία στοχεύει σε περίπου 30 μέσα σε πέντε χρόνια, τα οποία θα είναι ένα μείγμα μεγάλων και μικρών καταστημάτων και σημείων παραλαβής για ηλεκτρονικές παραδόσεις.

Κόμβος η Ινδία για την IKEA

Όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως ένα πιθανό κέντρο εξαγωγών, θεωρεί η IKEA την Ινδία, υποστηριζόμενη από τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ που ολοκληρώθηκε στις 26 Ιανουαρίου.

Το 30% των πωλήσεων της εταιρείας στην Ινδία προέρχεται επί του παρόντος από πρώτες ύλες τοπικής προέλευσης, ποσοστό που στοχεύει να αυξήσει στο 50% έως το 2030, σύμφωνα με τον Αντόνι. Αυτό το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τοπικών προμηθειών, ενισχυμένο από την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση και τις φιλικές προς τις εξαγωγές πολιτικές, καθιστά την Ινδία μια ολοένα και πιο στρατηγική βάση για την IKEA.

«Η Ινδία αποτελεί μια μακροπρόθεσμη αγορά για εμάς και χτίζουμε έχοντας κατά νου τα επόμενα 100 χρόνια», διευκρίνισε ο επικεφαλής του ινδικού βραχίονα στο CNBC. Πρόσθεσε ότι η εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΕΕ σηματοδοτεί «μια ισχυρή οικονομική ευθυγράμμιση μεταξύ δύο σημαντικών αγορών» και αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο της Ινδίας «ως βάση παραγωγής και εξαγωγών εντός του παγκόσμιου δικτύου μας».

Ο ανταγωνισμός καλά κρατεί

Η αγορά επίπλων και διακόσμησης σπιτιού στην Ινδία, η οποία αποτιμάται σε πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, προβλέπεται να φτάσει τα 40,8 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033, σύμφωνα με τον οργανισμό IBEF, που υποστηρίζεται από το ινδικό υπουργείο εμπορίου. Ωστόσο, η IKEA προβλέπει ακόμη ταχύτερη επέκταση, αναμένοντας ότι η αγορά θα φτάσει τα 48 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 – μια δυναμική που η εταιρεία επιθυμεί να εκμεταλλευτεί.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι λιανικές πωλήσεις της σουηδικής εταιρείας έχουν μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, μειώνοντας τα κέρδη τους στα 44,6 δισεκατομμύρια ευρώ (51,7 δισεκατομμύρια δολάρια) στο οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 2025 από 45,1 δισεκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% των πωλήσεών της, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική (17%) και την Ασία (περίπου 9%).

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα —μια άλλη σημαντική αγορά για την εταιρεία— η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί απότομα. Δεν είναι τυχαίο πως η IKEA αναγκάστηκε να κλείσει επτά καταστήματα μεγάλου μεγέθους στη χώρα για να στραφεί σε μικρότερα καταστήματα, καθώς η αδύναμη αγορά κατοικίας και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής πώλησης έχουν αντίκτυπο.

Βασιζόμενοι στην ανάπτυξη της Ινδίας

Η Ινδία κυριαρχείται από μικρότερους κατασκευαστές επίπλων και εσωτερικών χώρων, χωρίς καμία εγχώρια μάρκα να λειτουργεί στην κλίμακα της IKEA, σύμφωνα με το IBEF. Επίσης, οι πωλήσεις κατοικιών από την πανδημία έχουν σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη, με οριακή επιβράδυνση το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Knight Frank.

«Είμαστε πραγματικά εμπνευσμένοι από αυτή τη δυνατότητα», πρόσθεσε ο Αντόνι, σημειώνοντας ότι ο εξελισσόμενος τρόπος ζωής και η επέκταση των κατηγοριών ακινήτων δημιουργούν νέες ευκαιρίες.

Οι πωλήσεις της IKEA στην Ινδία αυξήθηκαν κατά περίπου 6% στο οικονομικό έτος που έληξε τον Αύγουστο του 2025, με τα έπιπλα να αποτελούν την κορυφαία κατηγορία, ανέφερε η εταιρεία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας, εξαιρουμένων των σταθερών εξόδων, βελτιώθηκαν επίσης κατά 10%.

Παρόλο που η τρέχουσα συνεισφορά της Ινδίας — 18,5 δισεκατομμύρια ρουπίες (196,7 εκατομμύρια δολάρια) — στα παγκόσμια έσοδα της IKEA παραμένει μέτρια, η εταιρεία αναμένει ότι οι λιανικές δραστηριότητες στη χώρα θα καταστούν κερδοφόρες έως το οικονομικό έτος που λήγει τον Αύγουστο του 2028 και διπλασιάζει το σχέδιο επέκτασής της.

Η στρατηγική επέκτασης της IKEA θα δώσει προτεραιότητα σε έξι βασικές αγορές της Ινδίας

Το δίκτυο της IKEA

Η IKEAλειτουργεί αυτήν τη στιγμή τρία καταστήματα μεγάλου μεγέθους στο Χαϊντεραμπάντ, το Νάβι Μουμπάι και την Μπανγκαλόρ, καθώς και καταστήματα πόλης στη Βομβάη και το Δυτικό Δελχί. Το Πούνε, το νεότερο κατάστημά της, άνοιξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ένα νέο κατάστημα, γνωστό ως «Lykli», επρόκειτο να ανοίξει στη βόρεια πόλη Γκουρούγκραμ στα «τέλη του 2025», το οποίο η εταιρεία περιέγραψε ως «βασικό προορισμό για ψυχαγωγία, κοινωνικές επαφές και θεραπεία λιανικής», με εγκαταστάσεις γραφείων και κοινόχρηστους χώρους.

Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα για το εν λόγω κατάστημα, η εταιρεία δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι το Gurugram θα είναι το πρώτο κατάστημα μεγάλου μεγέθους στη Βόρεια Ινδία και θα ακολουθήσει ακόμη ένα Lykli στη Noida στην πολιτεία Uttar Pradesh.

Η εμπειρία «αφής και αίσθησης» εντός του καταστήματος είναι ζωτικής σημασίας για την ΙΚΕΑ στην Ινδία, όπου τα offline καταστήματα παράγουν το 70% των πωλήσεων σε σύγκριση με το 30% από το ηλεκτρονικό εμπόριο, δήλωσε ο Αντόνι.

Η στρατηγική επέκτασης της IKEA θα δώσει προτεραιότητα σε έξι βασικές αγορές: τη Βομβάη, την Περιφέρεια της Εθνικής Πρωτεύουσας του Δελχί, την Μπανγκαλόρ, το Χαϊντεραμπάντ, την Πούνε και την Τσενάι.