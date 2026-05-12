Ιαπωνία: Ο Μπέσεντ έδειξε κατανόηση για την πολιτική του γεν

Το γιεν ταλαντεύεται καθώς ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ συναντά την πρωθυπουργό Τακΐτσι μετά από εβδομάδες αστάθειας του νομίσματος

World 12.05.2026, 21:45
«Πλήρη κατανόηση» από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ σχετικά με την προσέγγισή της στις αγορές συναλλάγματος δήλωσε ότι έλαβε η Ιαπωνία μετά την αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για το αδύναμο γιεν και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος.

Η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα δήλωσε ότι αυτή και ο Μπέσεντ «συζήτησαν τις εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία».

«Συμφωνήσαμε ότι συντονιζόμαστε εξαιρετικά καλά στις πρόσφατες κινήσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών ισοτιμιών», δήλωσε η Καταγιάμα σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη μετά τη συνάντηση 25 λεπτών.

Ο Μπέσεντ έγραψε στο X ότι «η επικοινωνία και ο συντονισμός… στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης, υπερβολικής αστάθειας στις αγορές συναλλάγματος συνεχίζει να είναι συνεχής και ισχυρή».

Μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αργότερα την Τρίτη, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο συζήτησαν τη σημασία της σχέσης ΗΠΑ-Ιαπωνίας ενόψει της συνόδου κορυφής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, αυτή την εβδομάδα. Ο Μπέσεντ θα ταξιδέψει στη Νότια Κορέα την Τετάρτη, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο «οικονομικό τσάρο» Χε Λιφένγκ, πριν συναντηθεί με τον Τραμπ στο Πεκίνο.

Το γεν υποχώρησε περίπου 0,3% έναντι του δολαρίου στα 157,67 γεν το πρωί της Τρίτης, προτού σημειώσει απότομη άνοδο αργά το απόγευμα και στη συνέχεια υποχωρήσει — μια κίνηση που, σύμφωνα με τους traders, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει έναν «έλεγχο επιτοκίου» από τις αρχές ενόψει της προοπτικής περαιτέρω παρέμβασης.

Η Ιαπωνία ξοδεύει συνάλλαγμα για να στηρίξει το γιεν

Η Ιαπωνία έχει δαπανήσει περίπου 63,7 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρεμβαίνοντας στις αγορές συναλλάγματος για να στηρίξει το γεν, σύμφωνα με αναλυτές συναλλάγματος, αλλά το νόμισμα διαπραγματεύεται τώρα γύρω από επίπεδα όπου οι αγορές αναμένουν ότι οι αρχές θα παρέμβουν ξανά.

«Εάν το γεν υποχωρήσει περαιτέρω προς το επίπεδο των 158 ή 159 γιεν, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω παρεμβάσεων», δήλωσε στους FT ο Γιουτζίρο Γκότο, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Nomura.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε ανησυχία για την ισοτιμία γιεν-δολαρίου, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι ευνοεί άδικα τους Ιάπωνες εξαγωγείς.

Ωστόσο, έχει υπονοήσει ότι θα προτιμούσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική για να στηρίξει το γεν, αντί οι αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα στις αγορές συναλλάγματος.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων θεωρούνται από πολλούς οικονομολόγους ως δημιουργία μιας βαθύτερης και μακροπρόθεσμης στήριξης του νομίσματος, και οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφώνησαν σε κοινή δήλωση τον Σεπτέμβριο ότι η παρέμβαση στο νόμισμα θα πρέπει να επιφυλάσσεται για τη μείωση της υπερβολικής αστάθειας της αγοράς.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν βέβαιος ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, θα καθοδηγούσε την κεντρική τράπεζα σε «μια πολύ επιτυχημένη νομισματική πολιτική», αλλά είπε ότι δεν είχε υποβάλει κανένα αίτημα στον Τακαΐτσι για τη νομισματική πολιτική.

Οι αναλυτές συναλλάγματος είχαν εικάσει ότι το Τόκιο θα επιδίωκε να χρησιμοποιήσει την επίσκεψη του Μπέσεντ για να αποσπάσει μια σαφή υποστήριξη από τις ΗΠΑ στις προσπάθειες παρέμβασης της Ιαπωνίας. Ένα αδύναμο γιεν ωθεί τις τιμές υψηλότερα και πλήττει σκληρά τα νοικοκυριά σε μια χώρα που εξαρτάται από την εισαγόμενη ενέργεια, τρόφιμα και άλλα υλικά.

Οι προοπτικές των επιτοκίων

Τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι οι δαπάνες των ιαπωνικών νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,9% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, μια πολύ πιο απότομη πτώση από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί απότομα μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι οικονομολόγοι διχάζονται ολοένα και περισσότερο σχετικά με το εάν η Τράπεζα της Ιαπωνίας είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Ιούνιο.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια σε περίπου 0,75% στη συνεδρίασή της τον Απρίλιο, παρά τις πιέσεις τριών  “γερακιών” μελών της επιτροπής πολιτικής της, και ο Ουέντα ζυγίζει τους κινδύνους οπισθοδρόμησης όσον αφορά την τιθάσευση του πληθωρισμού και την ανησυχία ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία της Ιαπωνίας σε ύφεση.

Μια σύνοψη των απόψεων από τη συνεδρίαση πολιτικής του Απριλίου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη αποκάλυψε μια διχασμένη Τράπεζα της Ιαπωνίας που παλεύει με ισχυρά επιχειρήματα για αύξηση των επιτοκίων το συντομότερο δυνατό.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς της Ιαπωνίας αυξήθηκε στο υψηλό 30ετίας του 2,545% εν μέσω προσδοκιών για πιθανή αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

