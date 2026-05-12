ΕΕ: Θέλει να φέρει influencers στις Συνόδους Κορυφής

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για τους influencers και πότε θα παρουσιαστεί - Ποια προνόμια θα έχουν

Κόσμος 12.05.2026, 23:35
ΕΕ: Θέλει να φέρει influencers στις Συνόδους Κορυφής
Οι Βρυξέλλες φαίνεται πως επιχειρούν να μιλήσουν τη γλώσσα των social media αλλά και των νέων. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει σχέδιο που θα επιτρέψει σε influencers και δημιουργούς περιεχομένου να αποκτούν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής και υπουργικές συναντήσεις, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τις νέες γενιές.

Η πρόταση παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για θέματα ενημέρωσης και, σύμφωνα με έξι διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο POLITICO, προκάλεσε έντονες συζητήσεις, αλλά και σκεπτικισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Στους influencers θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε χώρους της έδρας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα στην ΕΕ

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούλιο, θα επιτρέψει στον θεσμό να «συνεργαστεί με δημιουργούς περιεχομένου προκειμένου να προσεγγίσει νέα ακροατήρια και να ενημερώσει για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου». Αυτό συμβαίνει την ώρα που προσωπικότητες της ακροδεξιάς στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος Ζορντάν Μπαρντέλα, έχουν συγκεντρώσει τεράστιο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στους influencers θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε χώρους της έδρας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που σήμερα είναι ανοιχτοί μόνο σε δημοσιογράφους διαπιστευμένους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ — αν και θα απαγορεύεται να υποβάλλουν ερωτήσεις σε υπουργούς και ηγέτες.

«Οι δημιουργοί περιεχομένου θα συνοδεύονται ανά πάσα στιγμή και δεν θα αντιμετωπίζονται ως μέσα ενημέρωσης», συνέχισε ο αξιωματούχος του Συμβουλίου, συμπληρώνοντας: «Προχωράμε με βάση το μέγιστο αριθμό των 10 δημιουργών περιεχομένου ανά εκδήλωση, οι οποίοι θα συνοδεύονται από προσωπικό του Συμβουλίου».

«Σκέφτονται να δώσουν στους influencers κάποια πρόσβαση στο κτίριο, στην αίθουσα Τύπου και στον χώρο μπροστά από την είσοδο, αλλά, και αυτό τονίστηκε, δεν θα τους επιτρέπεται να κάνουν ερωτήσεις», είπε ένας διπλωμάτης που συμμετείχε στην ομάδα εργασίας της περασμένης εβδομάδας. Στους διπλωμάτες και τους αξιωματούχους παραχωρήθηκε ανωνυμία, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν επίσημα.

Η αντίδραση των κυβερνητικών αξιωματούχων της ΕΕ στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν «χλιαρή»

Οι λεπτομέρειες

Οι αξιωματούχοι έδωσαν λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο, είπε ο ίδιος διπλωμάτης, υποθέτοντας ότι η ιδέα ήταν να αναδειχθεί το έργο του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η αντίδραση των κυβερνητικών αξιωματούχων της ΕΕ στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν «χλιαρή», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ενώ τόνισε: «Μοιάζει πολύ με την κλασική δυναμική όπου ο «μπουμερ» της παρέας νομίζει ότι προτείνει μια πολύ καινοτόμο και ενδιαφέρουσα ιδέα και οι άλλοι την καταρρίπτουν, λίγο πολύ, με τις ερωτήσεις τους.»

«Δεν βλέπω την προστιθέμενη αξία», είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Δεν καταλαβαίνω πώς ένας χρήστης του TikTok θα καταλάβει τι είναι το EUCO. Ίσως να κάνουν ένα βίντεο με θέμα «unboxing των συμπερασμάτων του EUCO», πρότειναν, αναφερόμενοι στο δημοφιλές βίντεο.

Όμως, δεν αποθαρρύνθηκαν όλοι αμέσως από την ιδέα. Και θα εναπόκειται στις χώρες της ΕΕ να αποφασίσουν ποιοι δημιουργοί θα γίνουν δεκτοί, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη από χώρα που υποστηρίζει το σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους άνοιξε τις πόρτες της, με την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να συναντάται επανειλημμένα με influencers και να τους προσκαλεί στην περυσινή ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Κύπριος influencer Φίδιας Παναγιώτου κέρδισε μια έδρα στις εκλογές του 2024 και από τότε δημιουργεί περιεχόμενο σχετικά με το έργο του.

Τι λένε οι δημοσιογράφοι

Ωστόσο, η στροφή προς το περιεχόμενο των influencers έχει προκαλέσει κριτική από εκπροσώπους των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

«Τα κλικ, οι προβολές και οι εμφανίσεις είναι υπέροχα στο TikTok και στο Instagram. Ωστόσο, το βασικό γεγονός παραμένει: οι influencers στις συνεντεύξεις Τύπου και στις Συνόδους Κορυφής δε θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ποιος τους πληρώνει», ανέφερε σε δήλωσή της η Διεθνής Ένωση Τύπου, η οποία εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. «Αντίθετα, από τους διαπιστευμένους από την ΕΕ δημοσιογράφους δεν αναμένεται να δέχονται αμοιβή σε αντάλλαγμα για τη συγγραφή ευνοϊκών άρθρων. Αυτό ονομάζεται δημοσιογραφική δεοντολογία.»

