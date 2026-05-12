Ελληνική οικονομία: Πόση στήριξη αντέχει χωρίς να χαθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία;

Με το βλέμμα στις αγορές και το Brent στα 89 δολάρια, το οικονομικό επιτελείο αναζητά τη χρυσή τομή για τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Economy 12.05.2026, 22:30
Σχολιάστε
Ελληνική οικονομία: Πόση στήριξη αντέχει χωρίς να χαθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία;
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ενεργειακή κρίση επιμένει περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζαν αρχικά στην κυβέρνηση, οι πληθωριστικές πιέσεις επιστρέφουν στην αγορά με μεγαλύτερη ένταση και το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο δίλημμα. Το ερώτημα πλέον είναι πόσο μπορεί να επεκταθεί η κρατική παρέμβαση χωρίς να διαταραχθεί η εικόνα δημοσιονομικής σταθερότητας που αποτελεί το βασικό επιχείρημα της χώρας απέναντι στις αγορές, στις Βρυξέλλες και στους οίκους αξιολόγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πιο δύσκολες συζητήσεις των τελευταίων ημερών αφορούν την περίοδο μετά το καλοκαίρι. Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν ήδη σενάρια για το πώς θα κινηθεί η οικονομία αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και η πίεση περάσει με μεγαλύτερη ένταση στην κατανάλωση, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Η εικόνα που φτάνει από την αγορά δείχνει πιο συγκρατημένη κατανάλωση, αυξημένες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα στον παραγωγικό τομέα για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 2% από 2,4% και η άνοδος του πληθωρισμού στο 3,2% αντιμετωπίζονται πλέον ως ένδειξη αλλαγής των βασικών δεδομένων της χρονιάς.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στο γεγονός ότι το δημοσιονομικό περιθώριο έχει περιοριστεί δραστικά. Παρά το πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025 και τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του χρέους προς το 136,8% του ΑΕΠ το 2026, ο διαθέσιμος χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις υπολογίζεται πλέον μόλις στα 200 με 250 εκατ. ευρώ. Στις επαφές με ευρωπαϊκούς αξιωματούχους και εκπροσώπους επενδυτικών οίκων, η ελληνική πλευρά επιχειρεί να διατηρήσει την εικόνα μιας οικονομίας που παραμένει δημοσιονομικά αξιόπιστη ακόμη και μέσα σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας. Την ίδια στιγμή όμως, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι όσο η ενεργειακή κρίση παρατείνεται, τόσο αυξάνεται η πολιτική πίεση για νέες παρεμβάσεις στήριξης, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παρακολουθούν ξανά με μεγαλύτερη προσοχή το κόστος δανεισμού, τα spreads και την αντοχή των δημόσιων οικονομικών στην Ευρώπη.

Το «μαξιλάρι» των πλεονασμάτων

Το μεγάλο πλεονέκτημα της κυβέρνησης παραμένει η πολύ ισχυρή επίδοση του 2025. Το πρωτογενές πλεόνασμα στο 4,9% του ΑΕΠ και το συνολικό πλεόνασμα 1,7% δημιούργησαν μια εικόνα σταθερότητας που επέτρεψε στην Ελλάδα να παραμείνει σε τροχιά επενδυτικής αξιοπιστίας την ώρα που η διεθνής οικονομία εισερχόταν σε νέα περίοδο αστάθειας.

Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι αυτή η επίδοση λειτουργεί σήμερα ως το βασικό «ανάχωμα» απέναντι στις πιέσεις των αγορών. Ταυτόχρονα όμως, η ίδια αυτή υπεραπόδοση δημιούργησε και πολιτικές προσδοκίες για μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση. Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι η πίεση από επαγγελματικούς φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγροτικούς κλάδους και παραγωγικούς συνδέσμους αυξάνεται όσο το ενεργειακό κόστος περνά με καθυστέρηση στην πραγματική οικονομία.

Η εικόνα αυτή αρχίζει ήδη να αποτυπώνεται σε βασικούς δείκτες. Οι εισαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,4% το 2026, ταχύτερα από τις εξαγωγές που κινούνται στο 2,9%, με αποτέλεσμα η συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ να είναι αρνητική κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Στο υπουργείο Οικονομικών βλέπουν ότι η αύξηση των επενδύσεων κατά 7,1% και η ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 7 δισ. ευρώ λειτουργούν ακόμη υποστηρικτικά, όμως αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη εξαρτάται όλο και περισσότερο από την εσωτερική κατανάλωση και τις κρατικές παρεμβάσεις.

Ανησυχία για τις αγορές

Η ανησυχία που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται συνολικά η πίεση πάνω στα κρατικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το κόστος της ενεργειακής κρίσης και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Το ελληνικό δεκαετές κινείται κοντά στο 3,8%, το ιταλικό στο 3,9%, το γαλλικό στο 3,7%, ενώ ακόμη και το γερμανικό δεκαετές έχει επιστρέψει κοντά στο 3%. Στις ΗΠΑ, το αμερικανικό δεκαετές παραμένει πάνω από το 4,4%, διατηρώντας υψηλό το παγκόσμιο κόστος χρήματος.

Η Αθήνα εξακολουθεί να προστατεύεται από το ιδιαίτερο προφίλ του ελληνικού χρέους. Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης παραμένει κοντά στο 2,2%, σημαντικά χαμηλότερο από τα επιτόκια της αγοράς, λόγω των δανείων της μνημονιακής περιόδου. Ωστόσο, στις επαφές με επενδυτές και ξένες τράπεζες επανέρχεται πλέον συχνότερα το ερώτημα για το πόσο θα αντέξει η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον παρατεταμένων υψηλών επιτοκίων και αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων.

Στο οικονομικό επιτελείο αντιλαμβάνονται ότι οι αγορές δεν εξετάζουν μόνο τους σημερινούς δείκτες, αλλά κυρίως τη δυνατότητα της χώρας να διατηρήσει υψηλά πλεονάσματα και πολιτική σταθερότητα σε μια μακρά περίοδο ενεργειακής πίεσης.

Το κλίμα επιβαρύνουν και οι σαφείς προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και think tanks. Η Fitch εκτιμά ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις μπορεί να έχουν σοβαρές μεσοπρόθεσμες συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα αν οι κυβερνήσεις επεκτείνουν τη διάρκεια και το εύρος των έκτακτων μέτρων στήριξης.

Η παρέμβαση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν νέα πακέτα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το Bruegel προειδοποίησε την Τετάρτη ότι τα έκτακτα μέτρα των ευρωπαϊκών κρατών, που πλέον ξεπερνούν τα 11 δισ. ευρώ, κινούνται σε σημαντικό βαθμό προς τη λάθος κατεύθυνση, καθώς ενισχύουν τη δημοσιονομική πίεση χωρίς να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αδυναμίες της ενεργειακής αγοράς και της παραγωγικής εξάρτησης της Ευρώπης.

Στην Αθήνα παρακολουθούν με προσοχή αυτή τη συζήτηση, καθώς γνωρίζουν ότι το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο αφήνει περιορισμένα περιθώρια χαλάρωσης. Η Ελλάδα έχει ήδη ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής λόγω αμυντικών δαπανών, ενώ η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2026 εκτιμάται στο 7,5% έναντι ευρωπαϊκής σύστασης 3,6%. Παρά το γεγονός ότι η σωρευτική εικόνα παραμένει τυπικά εντός των κανόνων, στο υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι το περιθώριο ασφαλείας είναι πλέον εξαιρετικά στενό.

Το δύσκολο ερώτημα του φθινοπώρου

Το πραγματικό άγχος της κυβέρνησης βρίσκεται στο πώς θα εξελιχθεί η κρίση μετά το καλοκαίρι. Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία ότι οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην οικονομία. Η άνοδος της μέσης τιμής του Brent προς τα 89,4 δολάρια, η αύξηση του κόστους μεταφορών, οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και η σταδιακή μετακύλιση του κόστους στην αγορά δημιουργούν φόβους για ένα δεύτερο κύμα επιβάρυνσης μέσα στο φθινόπωρο.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πολιτικό δίλημμα που κυριαρχεί πλέον στις κυβερνητικές συζητήσεις. Η ανάγκη στήριξης της οικονομίας γίνεται ισχυρότερη, την ίδια στιγμή όμως, η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός όρος για τη σταθερότητα της χώρας σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς αγορές έχουν αρχίσει ξανά να αξιολογούν πιο αυστηρά το ρίσκο, το χρέος και την αντοχή των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Trastor: Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό – Προς δυο φορές υπερκάλυψη
Business

Ισχυρό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της Trastor - Στόχος 2 φορές υπερκάλυψη
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Bloomberg: Η Ελλάδα προς ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους
Economy

Bloomberg: Η Ελλάδα προς ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους
Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το ν/σ για τις τραπεζικές χρεώσεις
Economy

Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το ν/σ για τις τραπεζικές χρεώσεις
Fuel Pass: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ
Economy

Fuel Pass: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Bloomberg: Η Ελλάδα προς ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους
Economy

Bloomberg: Η Ελλάδα προς ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπληρωθεί και μεγαλύτερο μέρος του επίσημου χρέους, αναφέρει το Bloomberg

Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το ν/σ για τις τραπεζικές χρεώσεις
Economy

Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το ν/σ για τις τραπεζικές χρεώσεις

Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Fuel Pass: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ
Economy

Fuel Pass: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ.

Ο απολογισμός του προγράμματος Fuel Pass

Ταμείο Ανάκαμψης: Το «σπριντ» για τα 36 δισ. και το ορόσημο του Σεπτεμβρίου
Economy

Ο μαραθώνιος για το RRF που έγινε... σπριντ

Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και η στρατηγική για να μη χαθούν πόροι – Τι ισχύει για τις συμβάσεις του δανειακού σκέλους

Αθανασία Ακρίβου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτιναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
Ενέργεια

Καμπανάκι Μυτιληναίου για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies