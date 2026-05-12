McDonald’s: Γιορτάζει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα με ένα νέο εστιατόριο στο The Mall Athens

Ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εστιατόρια McDonald’s στην Ευρώπη ανοίγει στην Αθήνα, με την Premier Capital Hellas να επενδύει 1,4 εκατ. ευρώ

Business 12.05.2026, 22:10
Το νέο της εστιατόριο McDonald’s στο The Mall Athens,  εγκαινίασε η Premier Capital Hellas,  παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία φιλοξενίας και σχεδιασμού, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τα 35 χρόνια παρουσίας της McDonald’s στην ελληνική αγορά.

Το νέο εστιατόριο βρίσκεται στο Food Area του 3ου ορόφου του The Mall Athens, του μεγαλύτερου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην Ελλάδα. Αποτελεί επένδυση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευση της Premier Capital Hellas στην ανάπτυξη του δικτύου McDonald’s στην Ελλάδα.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης για θεσμικούς εκπροσώπους, συνεργάτες και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ την τελετή κοπής της κορδέλας πραγματοποίησαν η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο Melo Hili, Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα και CEO της Premier Capital, και ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Η εμπειρία McDonald’s στο The Mall Athens

Τον σχεδιασμό του νέου εστιατορίου υπογράφει το διεθνούς φήμης γραφείο Landini Associates, με έδρα το Σίδνεϋ, παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη εκδοχή του interior design concept «Project Ray». Με μινιμαλιστική αισθητική, σύγχρονη λειτουργικότητα και μοναδικά ψηφιακά χαρακτηριστικά, ο χώρος προσφέρει μια πιο ζεστή, ήρεμη και φιλόξενη εμπειρία McDonald’s.

Αντλώντας έμπνευση από τα κεντρικά γραφεία της McDonald’s στο Σικάγο και από το flagship εστιατόριο «Mood Engine» στο Χονγκ Κονγκ, το νέο McDonald’s στο The Mall Athens ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ψηφιακή οθόνη 65 τ.μ., η οποία προσαρμόζεται στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας, καθιστώντας το ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα εστιατόρια McDonald’s στην Ευρώπη.

McDonald’s με επιγραφή στα ελληνικά

Παράλληλα, πρόκειται για το μοναδικό εστιατόριο McDonald’s στην Ελλάδα με επιγραφή στα ελληνικά, μια επιλογή που τιμά το όνομα «ΜΑΚ», όπως ακριβώς το έχουν αγκαλιάσει οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία 35 χρόνια. Ενώ, έχει τη δυνατότητα να σερβίρει έως και 1.400 burgers την ώρα, προσφέροντας αγαπημένες γεύσεις με συνέπεια, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα.

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ανέφερε: «Υπάρχουν λίγα brands στον κόσμο, τόσο χαρακτηριστικά αμερικανικά όσο η McDonald’s, και λίγες εικόνες τόσο άμεσα αναγνωρίσιμες όσο οι χρυσές αψίδες του εμβλήματός της. Εδώ και 35 χρόνια, η McDonald’s αποτελεί κομμάτι της καθημερινής των Ελλήνων, και όπως βλέπουμε σήμερα, συνεχίζει να αναπτύσσεται στη χώρα. Γιατί όταν η αμερικανική καινοτομία συναντά την ελληνική ευρηματικότητα, το αποτέλεσμα εκπλήσσει.»

Ο Melo Hili, Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, δήλωσε: «Καθώς η McDonald’s συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, αυτό το εστιατόριο αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας για την ελληνική αγορά και τη σχέση που έχουμε χτίσει με τους Έλληνες καταναλωτές. Η επένδυση στο The Mall Athens, δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Premier Capital Hellas για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα».

«Από το πρώτο μας εστιατόριο στο Σύνταγμα το 1991 μέχρι σήμερα, η McDonald’s έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα brands στη χώρα, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους, στις στιγμές και στις αναμνήσεις τους. Το νέο αυτό εστιατόριο αποτελεί ένα κοινό ορόσημο για όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», δήλωσε ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Γιορτάζοντας 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Από τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Σύνταγμα, το 1991, η McDonald’s προσαρμόζεται διαρκώς στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα brands στον κλάδο της γρήγορης εστίασης. Σήμερα υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, ενώ περισσότερα από 26 εκατομμύρια burgers πωλούνται ετησίως.

Με έμφαση στην ποιότητα, την υπευθυνότητα και την κοινωνική συνεισφορά, η McDonald’s συμβάλει στην τοπική οικονομία. Από το 2011, όταν η Premier Capital plc ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχουν επενδυθεί πάνω από 53 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου, το οποίο αυξήθηκε από 18 εστιατόρια σε 33 σήμερα, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 19 εκατ. σε 109 εκατ. ευρώ.

Η McDonald’s Ελλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες για νέους, καλλιεργώντας ένα πολυπολιτισμικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας. Με εργαζόμενους από περισσότερες από 30 εθνικότητες και με το 60% των ανθρώπων στα Κεντρικά Γραφεία να έχει ξεκινήσει από τα εστιατόρια McDonald’s, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι επενδύει στις ευκαιρίες και την εξέλιξη των ανθρώπων της.

Η κοινωνική συνεισφορά της McDonald’s εκτείνεται πέρα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από την αποστολή «Feed and Foster Communities».

Από το 2021, οι άνθρωποί της έχουν προσφέρει περισσότερες από 15.560 ώρες εθελοντικής εργασίας, ενώ μέσω της στήριξής της στο Ronald McDonald House, που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2025 στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και προετοιμάζοντας τη δεύτερη Στέγη Γονέων στο «Έλενα Βενιζέλου», η εταιρεία έχει προσφέρει περισσότερες από 1.053 δωρεάν διανυκτερεύσεις για 339 οικογένειες παιδιών που νοσούσαν, μέσα σε έναν χρόνο.

