Γουόρς: Η Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του στο δ.σ. της Fed

Επικύρωσε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στο διοικητικό συμβούλιο της Fed η Γερουσία ενώ αναμένεται να τον εγκρίνει ξεχωριστά ως πρόεδρο αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η Γερουσία με ψήφους 51-45 την Τρίτη δίνει στον Γουόρς 14ετή θητεία στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.

Η ψηφοφορία επικύρωσης για την προεδρία είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει την Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια. Αυτό θα είναι πιο δύσκολο για την Fed, ωστόσο, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται τον Απρίλιο, ειδικά για τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα ενοίκια.

Η επικύρωση του Γουόρς ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη από τότε που ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικάνος από τη Βόρεια Καρολίνα, ήρε το μπλοκάρισμα που είχε επιβάλει στην επικύρωση των υποψηφιοτήτων της Fed. Ο Τίλις ενήργησε αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι βάζει τέλος στην ποινική έρευνα σε βάρος του Πάουελ σχετικά με υπερβάσεις κόστους στις ανακαινίσεις κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι Τίλις, Πάουελ και πολλοί Δημοκρατικοί παρουσίασαν την ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed ως μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να τον πιέσει να μειώσει τα επιτόκια πιο γρήγορα.

Οι ενστάσεις των Δημοκρατικών για τον Γουόρς

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί έχουν αντιταχθεί στον Γουόρς λόγω ανησυχιών ότι δεν θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Οι Δημοκρατικοί παραμένουν επίσης δυσαρεστημένοι με τις προσπάθειες του Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτρια της Fed Λίζα Κουκ, κάτι που επίσης χαρακτήρισαν ως μέρος μιας εκστρατείας του Τραμπ για τον εκφοβισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας.

Η κορυφαία Δημοκρατική στον τραπεζικό τομέα, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, έχει χαρακτηρίσει τον Γουόρς «μαριονέτα» για τον Τραμπ και τον έχει επικρίνει επειδή αρνήθηκε να πει ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020 κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του.

Ο Γουόρς έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να ενεργήσει ανεξάρτητα εάν επιβεβαιωθεί ως πρόεδρος της Fed.