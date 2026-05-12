Το μήνυμα Λέτα από την Αθήνα: Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum

Τι είπε ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα, συνομιλώντας με τον Έλληνα ΥΠΕΘΟ και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη - Η τραπεζική ενοποίηση και ο ανταγωνισμός Ευρώπης με ΗΠΑ-Κίνα

World 12.05.2026, 22:00
Σχολιάστε
Το μήνυμα Λέτα από την Αθήνα: Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη βαθύτερης οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβίωσή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος κινδυνεύει να χάσει μια ιστορική ευκαιρία εάν δεν κινηθεί άμεσα προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση. «Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Ο ίδιος είναι ο ένας από τους δύο συγγραφείς της γνωστής έκθεσης Λέτα-Ντράγκι, η οποία εξετάζει σε βάθος τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και συνομίλησε σήμερα στην Αθήνα με τον  υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ και του ΙΕ Cmpetitiveness Hub.

Ο κ. Λέτα περιέγραψε ως «βασικό πρόβλημα» της Ευρώπης την έλλειψη μεγάλου μεγέθους, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει κατακερματισμένη σε μικρές αγορές και μικρές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή κουλτούρα ιστορικά ευνοεί τις μικρές πόλεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), ωστόσο το σημερινό διεθνές περιβάλλον απαιτεί μεγαλύτερα οικονομικά σχήματα και ισχυρότερους επιχειρηματικούς «παίκτες».

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε το ευρώ ως το σημαντικότερο σύμβολο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, επισημαίνοντας όμως ότι το κοινό νόμισμα από μόνο του δεν αρκεί. «Είμαστε όλες μικρές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς περαιτέρω ενσωμάτωση η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Ο κ. Λέτα ανέφερε πως στις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει plan B για την ΕΕ, πέραν του να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Λέτα για τις στρατηγικές εξαρτήσεις

Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις στρατηγικές εξαρτήσεις που έχει αναπτύξει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, η ήπειρος εξαρτάται από την τεχνολογία των ΗΠΑ, «εξαρτιόταν από τη ρωσική ενέργεια» και από τη βιομηχανική παραγωγή της Κίνας, γεγονός που αποδυναμώνει την οικονομική και γεωπολιτική της αυτονομία.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να αξιοποιηθεί «η δυναμική της στιγμής» (“the sense of the momentum”), σημειώνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν χαθεί η τρέχουσα ευκαιρία μεταρρυθμίσεων, η ήπειρος δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει πορεία στο μέλλον.

Ο κ. Λέτα άσκησε κριτική και στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι συχνά οι ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του εθνικού τους περιβάλλοντος και των εγχώριων αγορών, γεγονός που ενισχύει τον κατακερματισμό αντί να ενθαρρύνει την ενοποίηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό χάσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, αμερικανικοί όμιλοι έρχονται και αποκτούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσα στην ίδια την Ευρώπη, την ώρα που οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν διαθέτουν αντίστοιχη επενδυτική ισχύ, διότι «μεταφέρουν στις ΗΠΑ περί τα 30 δισ. ευρώ τον χρόνο».

Όπως προειδοποίησε, χωρίς κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτούς τους τομείς, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει οριστικά πίσω στην παγκόσμια κούρσα ανταγωνιστικότητας.

Πιερρακάκης: Η ανάγκη για τραπεζική ενοποίηση

Την ανάγκη για βαθιές αλλαγές στην ευρωπαϊκή οικονομία, με αιχμή την τραπεζική ενοποίηση, την επένδυση στην τεχνολογία και την ταχεία προσαρμογή στην τεχνητή νοημοσύνη, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε μια Ευρώπη που «έχει καθυστερήσει πολύ» απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών καταθέσεων και συνολικά της τραπεζικής ένωσης (SIU – Savings and Investments Union Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων), σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν προχώρησε εγκαίρως σε «προφανείς» μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητά της. Όπως ανέφερε, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και στη βιομηχανία, γεγονός που περιορίζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι το μέγεθος των ευρωπαϊκών τραπεζών παραμένει περιορισμένο εάν συγκριθεί με τους αμερικανικούς και κινεζικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων ευρωπαϊκών «πρωταθλητών». Ως παράδειγμα «Ευρωπαίου πρωταθλητή» ανέφερε την Airbus, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει αντίστοιχα σχήματα και σε άλλους στρατηγικούς τομείς.

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία της Alpha Bank με τη Unicredit, ως παράδειγμα ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας αλλά και στην ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext, επισημαίνοντας ότι τέτοιες κινήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης μιας μεγαλύτερης διασύνδεσης των ευρωπαϊκών αγορών.

Το πρόβλημα της παραγωγικότητας

Παράλληλα, χαρακτήρισε «θεμελιώδες» το πρόβλημα παραγωγικότητας της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας (“mentality switch”) ώστε η ήπειρος να κινηθεί πιο επιθετικά σε επενδύσεις, καινοτομία και ψηφιακές υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι ο μετασχηματισμός που θα προκαλέσει η ΑΙ θα είναι «πάρα πολύ γρήγορος».

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικά και στην κυβερνοασφάλεια, καθώς η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή αυξάνει τους κινδύνους αλλά και τις απαιτήσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι βρίσκεται «στην αισιόδοξη πλευρά», εκτιμώντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τα κεφάλαια, το ανθρώπινο δυναμικό και τη θεσμική βάση για να καλύψει μέρος της απόστασης που την χωρίζει από τις άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Το κρίσιμο ερώτημα, όπως ανέφερε, είναι «πόσο γρήγορα» θα κινηθεί και «πόσα χρήματα» θα κατευθυνθούν στις αναγκαίες επενδύσεις των επόμενων ετών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..
Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
JPMorgan: Σαρωτικός ανασχηματισμός στην επενδυτική τραπεζική
World

Σαρωτική αναδιάρθρωση στο επενδυτικό τμήμα της JPMorgan
Γουόρς: Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ και η διχασμένη Fed
World

Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ
ΗΠΑ: Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC
World

Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
JPMorgan: Σαρωτικός ανασχηματισμός στην επενδυτική τραπεζική
World

Σαρωτική αναδιάρθρωση στο επενδυτικό τμήμα της JPMorgan

Οι αλλαγές στη JPMorgan αποφασίστηκαν εν μέσω μιας άνθησης που παρατηρείται στα deals, παρά τις επιπτώσεις στις αγορές από τον πόλεμο ση Μ. Ανατολή

Γουόρς: Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ και η διχασμένη Fed
World

Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ

Ο Γουόρς θα κληθεί να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις και να ισορροπήσει στις εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC
World

Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC

Σε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Disney, Τζος Ντ'Αμάρο, η Επίτροπος της FCC Άνα Γκόμεζ επικρίνει τον οργανισμό για την προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου

Ιαπωνία: Πώς ο πόλεμος έκανε τα πατατάκια ασπρόμαυρα
World

Πώς ο πόλεμος έκανε τα πατατάκια ασπρόμαυρα

Η νάφθα που απαιτείται για μελάνια στερεύει λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και στην Ιαπωνία η Calbee αποφάσισε την προσωρινή διχρωμία στις συσκευασίες

Βιοκαύσιμα: Τα hedge funds στοιχηματίζουν για να επωφεληθούν από το σοκ των τιμών
World

Τα hedge funds στοιχηματίζουν στα βιοκαύσιμα

Οι traders αναμένουν ότι το καλαμπόκι και η σόγια θα εκτοξευθούν καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εναλλακτικές πηγές καυσίμων οδηγώντας στα βιοκαύσιμα

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
Ενέργεια

Καμπανάκι Μυτιληναίου για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies