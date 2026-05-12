Βιοκαύσιμα: Τα hedge funds στοιχηματίζουν για να επωφεληθούν από το σοκ των τιμών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ποσά σε γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων συσσωρεύουν τα hedge funds, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί τεράστια άνοδο στις αγορές ενέργειας και αυξάνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού καυσίμων στα Στενά του Ορμούζ.

Τα funds έχουν σχεδόν τριπλασιάσει τις τοποθετήσεις τους στο σογιέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοντίζελ, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Με το πετρέλαιο να έχει ήδη εκτοξευθεί από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, πολλά funds βλέπουν τις τιμές των γεωργικών προϊόντων ως την επόμενη αγορά που θα απογειωθεί, λένε οι διαχειριστές και οι traders των hedge funds.

«Δεν νομίζω ότι είναι απλώς μια σταθερή στροφή», δήλωσε στους FT ο Νταγκ Κινγκ, επικεφαλής της RCMA Capital, για την ταχεία αλλαγή στην τοποθέτηση των hedge funds σε αυτά τα μαλακά εμπορεύματα.

Ο Κινγκ, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται το The Merchant Commodity Fund, πρόσθεσε ότι τα hedge funds έχουν «συσσωρεύσει» σογιέλαιο, προσελκύοντας τα αυξανόμενα περιθώρια κέρδους επεξεργασίας και τις προσδοκίες ότι οι κυβερνήσεις θα επιταχύνουν την εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων ως απάντηση στο ενεργειακό σοκ.

Ώθηση στα βιοκαύσιμα

Με τον πόλεμο στο Ιράν να έχει αυξήσει την τιμή του πετρελαίου από 72 δολάρια το βαρέλι σε πάνω από 100 δολάρια, η ζήτηση για καλαμπόκι, ζάχαρη και φυτικά έλαια αυξάνεται, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτηση από τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες επεκτείνοντας την εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων.

Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες προμήθειες λιπασμάτων συμπιέζονται από το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ, το οποίο πριν από τη σύγκρουση διαχειριζόταν έως και το ένα τρίτο των παγκοσμίως εμπορευόμενων εξαγωγών αζωτούχων λιπασμάτων, ενώ οι μειωμένες ροές φυσικού αερίου έχουν περιορίσει την παραγωγή λιπασμάτων αλλού. Οι ελλείψεις καυσίμων αυξάνουν επίσης το κόστος της γεωργίας και της μετακίνησης, της επεξεργασίας αλλά και μαγειρέματος τροφίμων.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος, εάν συνεχιστεί, κινδυνεύει να προκαλέσει μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση λόγω της αύξησης των τιμών λιπασμάτων και καυσίμων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αντίδραση στις γεωργικές αγορές ήταν λιγότερο σοβαρή, με το καλαμπόκι να σημειώνει άνοδο μόνο περίπου 6% και το σογιέλαιο περίπου 23%.

Ο Χακάν Καγιά, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Neuberger Berman, δήλωσε στους FT ότι στοιχηματίζει σε γεωργικά προϊόντα για να τοποθετηθεί σε πιθανές αυξήσεις τόσο στις τιμές των βιοκαυσίμων όσο και στις τιμές των τροφίμων. Έχει μειώσει την άμεση έκθεση στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο λόγω του κινδύνου ξαφνικών διακυμάνσεων των τιμών που προκαλούνται από στρατιωτική κλιμάκωση ή διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Στοίχημα στην υποκατάσταση καυσίμων

Η εταιρεία δημιουργεί «καλάθια υποκατάστασης» γεωργικών προϊόντων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σοκ στις αγορές ενέργειας και τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού, του σογιέλαιου, της κανόλας και των ζώων.

Το καλαμπόκι γίνεται «ένα στοίχημα για υποκατάστατο στη βενζίνη», είπε, προσθέτοντας ότι οι τιμές των φυτικών ελαίων συνδέονται επίσης όλο και περισσότερο με τις αγορές καυσίμων.

Η άποψη της αγοράς ότι τα γεωργικά προϊόντα καθοδηγούνται από τη ζήτηση καυσίμων αποτελεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στις ΗΠΑ, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επεκτείνει την πρόσβαση σε μείγματα καυσίμων υψηλότερης περιεκτικότητας σε αιθανόλη, όπως το E15, εν μέρει για να υποστηρίξουν τους Αμερικανούς αγρότες.

Μία από τις βασικές βάσεις ψηφοφόρων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί καλλιεργητές, έχουν πληγεί από τις εμπορικές εντάσεις και το αυξανόμενο κόστος των λιπασμάτων και οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω υποστήριξη για τις εγχώριες πρώτες ύλες βιοκαυσίμων έναντι των εισαγόμενων εναλλακτικών λύσεων. Οι κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας αναμένεται να συζητηθούν όταν ο Τραμπ συναντήσει τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα.

Τα φυτικά έλαια όπως το σογιέλαιο, η κανόλα και η ελαιοκράμβη είναι πλέον σημαντικές πρώτες ύλες βιοντίζελ, ενώ περίπου το 40% της ζήτησης καλαμποκιού στις ΗΠΑ προέρχεται από την παραγωγή αιθανόλης.

Επιδείνωση επισιτιστικής κρίσης

Η σύγκρουση στο Ιράν επιταχύνει αυτή την τάση, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεση σε ευάλωτες οδούς εφοδιασμού πετρελαίου. Στην Ασία, όπου η ζήτηση για βιοκαύσιμα αυξάνεται, η ινδονησιακή κυβέρνηση ετοιμάζεται να λανσάρει απαίτηση για μείγμα βιοντίζελ 50% από τον Ιούλιο, ενώ η Μαλαισία συζητά την επέκταση των απαιτήσεων ανάμειξης βιοντίζελ πέρα ​​από το τρέχον πρόγραμμα B10.

Η Archer-Daniels-Midland, από τους μεγαλύτερους traders γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, αύξησε την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους, παρά τα ασθενέστερα κέρδη του πρώτου τριμήνου, καθώς τα περιθώρια κέρδους από σόγια και αιθανόλη ενισχύθηκαν σημαντικά μετά από ισχυρότερες εντολές των ΗΠΑ για τα βιοκαύσιμα.

Η ζήτηση για σόγια μπορεί να έχει ενισχυθεί λόγω των ελλείψεων, δεδομένων των προβλημάτων στο Ορμούζ, ενώ το υψηλότερο κόστος ενέργειας και χημικών ουσιών ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των εισροών για τους αγρότες.

Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι ελλείψεις καλλιεργειών και η άνοδος των τιμών των σιτηρών μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ, δήλωσε ο Κινγκ της RCMA.

Ωστόσο, ο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η μεγαλύτερη χρήση καλλιεργειών για βιοκαύσιμα θα μπορούσε να επιδεινώσει οποιοδήποτε επικείμενο επισιτιστικό σοκ.

«Αν… δείτε καλλιέργειες να χρησιμοποιούνται για ενέργεια και όχι για τρόφιμα, τότε σίγουρα… οδεύουμε κατευθείαν σε μια επισιτιστική κρίση», δήλωσε ο Κάγια της Neuberger Berman.