Βιοκαύσιμα: Τα hedge funds στοιχηματίζουν για να επωφεληθούν από το σοκ των τιμών

Οι traders αναμένουν ότι το καλαμπόκι και η σόγια θα εκτοξευθούν καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εναλλακτικές πηγές καυσίμων οδηγώντας στα βιοκαύσιμα

World 12.05.2026, 23:55
Σχολιάστε
Βιοκαύσιμα: Τα hedge funds στοιχηματίζουν για να επωφεληθούν από το σοκ των τιμών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ποσά σε γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων συσσωρεύουν τα hedge funds, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί τεράστια άνοδο στις αγορές ενέργειας και αυξάνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού καυσίμων στα Στενά του Ορμούζ.

Τα funds έχουν σχεδόν τριπλασιάσει τις τοποθετήσεις τους στο σογιέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοντίζελ, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Με το πετρέλαιο να έχει ήδη εκτοξευθεί από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, πολλά funds βλέπουν τις τιμές των γεωργικών προϊόντων ως την επόμενη αγορά που θα απογειωθεί, λένε οι διαχειριστές και οι traders των hedge funds.

«Δεν νομίζω ότι είναι απλώς μια σταθερή στροφή», δήλωσε στους FT ο Νταγκ Κινγκ, επικεφαλής της RCMA Capital, για την ταχεία αλλαγή στην τοποθέτηση των hedge funds σε αυτά τα μαλακά εμπορεύματα.

Ο Κινγκ, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται το The Merchant Commodity Fund, πρόσθεσε ότι τα hedge funds έχουν «συσσωρεύσει» σογιέλαιο, προσελκύοντας τα αυξανόμενα περιθώρια κέρδους επεξεργασίας και τις προσδοκίες ότι οι κυβερνήσεις θα επιταχύνουν την εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων ως απάντηση στο ενεργειακό σοκ.

βιοκαύσιμα

Ώθηση στα βιοκαύσιμα

Με τον πόλεμο στο Ιράν να έχει αυξήσει την τιμή του πετρελαίου από 72 δολάρια το βαρέλι σε πάνω από 100 δολάρια, η ζήτηση για καλαμπόκι, ζάχαρη και φυτικά έλαια αυξάνεται, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτηση από τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες επεκτείνοντας την εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων.

Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες προμήθειες λιπασμάτων συμπιέζονται από το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ, το οποίο πριν από τη σύγκρουση διαχειριζόταν έως και το ένα τρίτο των παγκοσμίως εμπορευόμενων εξαγωγών αζωτούχων λιπασμάτων, ενώ οι μειωμένες ροές φυσικού αερίου έχουν περιορίσει την παραγωγή λιπασμάτων αλλού. Οι ελλείψεις καυσίμων αυξάνουν επίσης το κόστος της γεωργίας και της μετακίνησης, της επεξεργασίας αλλά και μαγειρέματος τροφίμων.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος, εάν συνεχιστεί, κινδυνεύει να προκαλέσει μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση λόγω της αύξησης των τιμών λιπασμάτων και καυσίμων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αντίδραση στις γεωργικές αγορές ήταν λιγότερο σοβαρή, με το καλαμπόκι να σημειώνει άνοδο μόνο περίπου 6% και το σογιέλαιο περίπου 23%.

Ο Χακάν Καγιά, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Neuberger Berman, δήλωσε στους FT ότι στοιχηματίζει σε γεωργικά προϊόντα για να τοποθετηθεί σε πιθανές αυξήσεις τόσο στις τιμές των βιοκαυσίμων όσο και στις τιμές των τροφίμων. Έχει μειώσει την άμεση έκθεση στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο λόγω του κινδύνου ξαφνικών διακυμάνσεων των τιμών που προκαλούνται από στρατιωτική κλιμάκωση ή διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Στοίχημα στην υποκατάσταση καυσίμων

Η εταιρεία δημιουργεί «καλάθια υποκατάστασης» γεωργικών προϊόντων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σοκ στις αγορές ενέργειας και τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού, του σογιέλαιου, της κανόλας και των ζώων.

Το καλαμπόκι γίνεται «ένα στοίχημα για υποκατάστατο στη βενζίνη», είπε, προσθέτοντας ότι οι τιμές των φυτικών ελαίων συνδέονται επίσης όλο και περισσότερο με τις αγορές καυσίμων.

Η άποψη της αγοράς ότι τα γεωργικά προϊόντα καθοδηγούνται από τη ζήτηση καυσίμων αποτελεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στις ΗΠΑ, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επεκτείνει την πρόσβαση σε μείγματα καυσίμων υψηλότερης περιεκτικότητας σε αιθανόλη, όπως το E15, εν μέρει για να υποστηρίξουν τους Αμερικανούς αγρότες.

Μία από τις βασικές βάσεις ψηφοφόρων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί καλλιεργητές, έχουν πληγεί από τις εμπορικές εντάσεις και το αυξανόμενο κόστος των λιπασμάτων και οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω υποστήριξη για τις εγχώριες πρώτες ύλες βιοκαυσίμων έναντι των εισαγόμενων εναλλακτικών λύσεων. Οι κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας αναμένεται να συζητηθούν όταν ο Τραμπ συναντήσει τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα.

Τα φυτικά έλαια όπως το σογιέλαιο, η κανόλα και η ελαιοκράμβη είναι πλέον σημαντικές πρώτες ύλες βιοντίζελ, ενώ περίπου το 40% της ζήτησης καλαμποκιού στις ΗΠΑ προέρχεται από την παραγωγή αιθανόλης.

Επιδείνωση επισιτιστικής κρίσης

Η σύγκρουση στο Ιράν επιταχύνει αυτή την τάση, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεση σε ευάλωτες οδούς εφοδιασμού πετρελαίου. Στην Ασία, όπου η ζήτηση για βιοκαύσιμα αυξάνεται, η ινδονησιακή κυβέρνηση ετοιμάζεται να λανσάρει απαίτηση για μείγμα βιοντίζελ 50% από τον Ιούλιο, ενώ η Μαλαισία συζητά την επέκταση των απαιτήσεων ανάμειξης βιοντίζελ πέρα ​​από το τρέχον πρόγραμμα B10.

Η Archer-Daniels-Midland, από τους μεγαλύτερους traders γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, αύξησε την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους, παρά τα ασθενέστερα κέρδη του πρώτου τριμήνου, καθώς τα περιθώρια κέρδους από σόγια και αιθανόλη ενισχύθηκαν σημαντικά μετά από ισχυρότερες εντολές των ΗΠΑ για τα βιοκαύσιμα.

Η ζήτηση για σόγια μπορεί να έχει ενισχυθεί λόγω των ελλείψεων, δεδομένων των προβλημάτων στο Ορμούζ, ενώ το υψηλότερο κόστος ενέργειας και χημικών ουσιών ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των εισροών για τους αγρότες.

Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι ελλείψεις καλλιεργειών και η άνοδος των τιμών των σιτηρών μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ, δήλωσε ο Κινγκ της RCMA.

Ωστόσο, ο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η μεγαλύτερη χρήση καλλιεργειών για βιοκαύσιμα θα μπορούσε να επιδεινώσει οποιοδήποτε επικείμενο επισιτιστικό σοκ.

«Αν… δείτε καλλιέργειες να χρησιμοποιούνται για ενέργεια και όχι για τρόφιμα, τότε σίγουρα… οδεύουμε κατευθείαν σε μια επισιτιστική κρίση», δήλωσε ο Κάγια της Neuberger Berman.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..
Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
JPMorgan: Σαρωτικός ανασχηματισμός στην επενδυτική τραπεζική
World

Σαρωτική αναδιάρθρωση στο επενδυτικό τμήμα της JPMorgan
Γουόρς: Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ και η διχασμένη Fed
World

Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ
ΗΠΑ: Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC
World

Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
JPMorgan: Σαρωτικός ανασχηματισμός στην επενδυτική τραπεζική
World

Σαρωτική αναδιάρθρωση στο επενδυτικό τμήμα της JPMorgan

Οι αλλαγές στη JPMorgan αποφασίστηκαν εν μέσω μιας άνθησης που παρατηρείται στα deals, παρά τις επιπτώσεις στις αγορές από τον πόλεμο ση Μ. Ανατολή

Γουόρς: Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ και η διχασμένη Fed
World

Ο επίμονος πληθωρισμός, ο ανυπόμονος Τραμπ

Ο Γουόρς θα κληθεί να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις και να ισορροπήσει στις εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC
World

Κατηγορίες για λογοκρισία της Disney λόγω Τραμπ και ABC

Σε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Disney, Τζος Ντ'Αμάρο, η Επίτροπος της FCC Άνα Γκόμεζ επικρίνει τον οργανισμό για την προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου

Ιαπωνία: Πώς ο πόλεμος έκανε τα πατατάκια ασπρόμαυρα
World

Πώς ο πόλεμος έκανε τα πατατάκια ασπρόμαυρα

Η νάφθα που απαιτείται για μελάνια στερεύει λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και στην Ιαπωνία η Calbee αποφάσισε την προσωρινή διχρωμία στις συσκευασίες

Βιοκαύσιμα: Τα hedge funds στοιχηματίζουν για να επωφεληθούν από το σοκ των τιμών
World

Τα hedge funds στοιχηματίζουν στα βιοκαύσιμα

Οι traders αναμένουν ότι το καλαμπόκι και η σόγια θα εκτοξευθούν καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εναλλακτικές πηγές καυσίμων οδηγώντας στα βιοκαύσιμα

Latest News
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό

Ο χρυσός βάλλεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Σι - Τραμπ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies