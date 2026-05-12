Περσικός Κόλπος: Ο πόλεμος ακύρωσε συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σε αναστολή έθεσε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων , απο τις οποίες μάλιστα οι εμπλεκόμενοι τραπεζίτες προσδοκούσαν προμήθειες που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια και θα ενίσχυε την τάση μετάβασης των χρηματοοικονομικών κέντρων της περιοχής από τοπικές δυνάμεις σε παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας.

Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, παρασύροντας τα κράτη του Κόλπου σε μια δαπανηρή σύγκρουση που έχει πλέον εισέλθει στην ενδέκατη εβδομάδα.

Αντί να παρευρίσκονται σε τελετές εισαγωγής στο χρηματιστήριο και δείπνα υπογραφής, οι σύμβουλοι είναι πιο πιθανό να συζητούν με τους πελάτες τους καθυστερήσεις χρονοδιαγραμμάτων, παράγοντες κινδύνου και χαμηλότερες αποτιμήσεις, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης αντηχούν στις αίθουσες συνεδριάσεων της περιοχής, σχολιάζουν οι Financial Times.

«Η πραγματική πρόκληση είναι ότι οι διαδικασίες έχουν γενικά τεθεί σε αναστολή — το θεσμικό κεφάλαιο είχε αποκτήσει πραγματική πεποίθηση για την περιοχή και τώρα περιμένει να επιλυθεί η σύγκρουση πριν δοκιμάσει τις τιμές», δήλωσε ο Καπίλ Τζομπανπούτρα , ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Elaeo Partners με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Μια παύση των εχθροπραξιών που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες είχε αναζωπυρώσει την αισιοδοξια ότι η ροή των συναλλαγών θα ξαναρχίσει, αλλά οι νέες επιθέσεις αυτό το μήνα, με περισσότερους από δώδεκα πυραύλους και drones να εκτοξεύονται κατά των ΗΑΕ, υπογράμμισαν την ευπάθειά της.

Τα έσοδα που δημιούργησαν οι επενδυτικές τράπεζες στον Κόλπο τους πρώτους τέσσερις μήνες έχουν μειωθεί κατά 14%, παρά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας δεδομένων Dealogic. Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει διαταραχθεί ιδιαίτερα, σύμφωνα με την Dealogic.

Οι τοπικές χρηματιστηριακές αγορές στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 9% και 7% κάτω από τα προπολεμικά υψηλά επίπεδα, ενώ συναλλαγές αξίας άνω των 106 δισ. δολαρίων που συνήφθησαν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και εξαρτώνται από δεσμεύσεις του Κόλπου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook.

Η αγορά δημόσιων προσφορών (IPO) του Κόλπου, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε καταστεί μία από τις πιο ενεργές στον κόσμο, έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, με εξαίρεση μια χούφτα μικρότερων εισαγωγών. Ο όγκος των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Μία από τις πιο αναμενόμενες IPO — η Emirates Global Aluminium — έχει αναβληθεί τουλάχιστον μέχρι το επόμενο έτος, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα αναφέρουν οι FT.

Μια επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας, η οποία ανήκει από κοινού σε δύο κρατικά επενδυτικά ταμεία και η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 δισ. δολαρίων, θα είχε υπογραμμίσει την ετήσια προσπάθεια των ΗΑΕ να τονώσουν τις εγχώριες κεφαλαιαγορές τους.

Το κόστος των επιθέσεων

Ωστόσο, ένα από τα εργοστάσια τήξης της εταιρείας υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης τον Μάρτιο και της επακόλουθης έκτακτης διακοπής λειτουργίας, όπως ανέφερε τότε η Emirates Global Aluminium (EGA).

Άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα ανέφεραν ότι οι προετοιμασίες για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο των περιουσιακών στοιχείων λιανικής που ανήκουν στην Dubai Holding, έναν όμιλο εταιρειών που συνδέεται με τον ηγεμόνα του εμιράτου, έχουν επίσης σταματήσει, αφού η σύγκρουση έπληξε την τουριστική βιομηχανία.

«Βραχυπρόθεσμα, η αυξημένη αβεβαιότητα έχει δημιουργήσει ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον, με ορισμένες δημόσιες προσφορές και διασυνοριακές συναλλαγές να καθυστερούν, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους όσον αφορά τον κίνδυνο και τις αποτιμήσεις», δήλωσε η Γιελέναν Γιανγιούσεβιτς, καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Ντουμπάι.

«Η περιφερειακή σύγκρουση δεν έχει σταματήσει τις συναλλαγές στον Κόλπο, αλλά αναδιαμορφώνει το ρυθμό, την τιμολόγηση και τη δομή τους, με τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ευρύτερης παγκόσμιας επιβράδυνσης να γίνονται όλο και πιο ορατές στις περιφερειακές κεφαλαιαγορές», πρόσθεσε.

Συμφωνίες και νέα σχέδια

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της περιοχής απέκτησαν προβολή χρηματοδοτώντας μερικές από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κόσμο, και ορισμένες μεγάλες συμφωνίες που υποστηρίζονται από ταμεία του Κόλπου προχωρούν όπως είχε προγραμματιστεί, όπως η εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount.

Ωστόσο, τα επενδυτικά κεφάλαια και οι κρατικοί ιδιοκτήτες τους επανεξετάζουν πλέον τα χαρτοφυλάκιά τους και τις τρέχουσες δεσμεύσεις τους, καθώς αντιμετωπίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσε η σύγκρουση και αυξάνουν τις δαπάνες για την άμυνα, όπως δήλωσαν στο FT αναλυτές, αξιωματούχοι και τραπεζίτες.

«Το κόστος κεφαλαίου έχει αλλάξει, η τιμολόγηση έχει αλλάξει», δήλωσε ένας ανώτερος διευθυντής. «Ωστόσο, το ενδιαφέρον για στρατηγικές συναλλαγές δεν έχει αλλάξει, τα θεμελιώδη στοιχεία παραμένουν», ανέφερε ένας τραπεζίτης.

Δύο από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που ξεκίνησαν πέρυσι, στις οποίες εμπλέκονται η Aramco και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ που πωλούν μέρος της υποδομής τους, προχωρούν και προσελκύουν προσφορές, σύμφωνα με τραπεζίτες που εμπλέκονται στις συναλλαγές αυτές.

Ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας του Αμπού Ντάμπι, Adnoc, προχωρά επίσης με σχέδια να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον νέο διευθυντή επενδύσεων του τμήματος επενδύσεων του ομίλου στο εξωτερικό, XRG. Μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία μεταφορών με την ονομασία Trukker είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια συμφωνία τιτλοποίησης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Αισιοδοξία

Οι τραπεζίτες παραμένουν αισιόδοξοι παρά την αναταραχή των τελευταίων μηνών. Ορισμένοι εξακολουθούν να είναι απασχολημένοι, καθώς επικεντρώνονται στη διοργάνωση χρηματοδοτήσεων για κυβερνήσεις.

Ένας τραπεζίτης, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα στο Ριάντ για να παρουσιάσει μια συμφωνία στο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο του βασιλείου, είπε ότι εξακολουθούν να φτάνουν στο γραφείο του αιτήματα για υποβολή προτάσεων. «Εξακολουθούμε να κάνουμε προτάσεις», είπε. «Είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να μας κρατήσει απασχολημένους».

Μια πρόσφατη συμφωνία που αφορούσε την επένδυση της Blackstone σε μια εταιρεία πληρωμών του Αμπού Ντάμπι, η οποία παρουσιάστηκε ως ένδειξη της διαρκούς εμπιστοσύνης της Wall Street στην περιοχή, διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι για τον επενδυτή, ανέφερε ένας σύμβουλος που συμμετείχε στη διαδικασία.