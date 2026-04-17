Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση δυνάμεων και επιφυλακτικές κινήσεις στην αγορά

Έντονη νευρικότητα εμφανίζει και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τους αγοραστές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί να πάρουν πρωτοβουλίες σε υψηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,30% στις 2.281,87 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,30% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.804,65 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,01% στις 2.643,50 μονάδες.

Ο «ιός» του Σαββατοκύριακου…

Η αγορά βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε ένα «κανάλι» κατά το οποίο πολλά χαρτοφυλάκια προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις θέσεων, μετά από μια ισχυρή ανοδική κίνηση από τις αρχές του Απριλίου. Ωστόσο, οι αγοραστικές κινήσεις σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη εμφανίζονται επιφυλακτικές, δεδομένου ότι και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει θολό.

Στην ουσία οι διεργασίες στη Μέση Ανατολή έχουν μέχρι τώρα θετικό πρόσημο, μετά από τη δεκαήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εντούτοις, ουδείς παραβλέπει ότι έρχεται… Σαββατοκύριακο. Ένα διήμερο κατά το οποίο πολλά μπορούν να συμβούν, με τη μνήμη του «ναυαγίου» του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, κατά τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.

Σε αυτό το πλαίσιο, και η εικόνα των διεθνών αγορών σήμερα παραμένει θολή, με την επιφυλακτικότητα να κυριαρχεί. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν και οι περισσότεροι αναλυτές, μπορεί να έχουμε σύντομα εξομάλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά οι μακροπρόθεσμες, δευτερογενείς, επιπτώσεις του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ θα εμφανιστούν εν ευθέτω χρόνω.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Alpha Bank, Εθνική, Βιοχάλκο και Optima Bank σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Allwyn, Aktor, Helleniq Energy, Motor Oil, ΔΑΑ, ΕΛΧΑ, Eurobank, Cenergy, Λάμδα, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, Κύπρου, Aegean και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ χάνει 1,99%, συνεχίζοντας και σήμερα τη διορθωτική της πορεία, ενώ οι Coca Cola, Metlen, Τιτάν, ΟΤΕ, Σαράντης και Jumbo κινούνται ήπια πτωτικά.