Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη μεταβαίνει σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για την εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (Global Progressive Mobilization).

Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (GPM) στο τελευταίο συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Λούλα Ντα Σίλβα.

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας

Αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στη συνάντησή του το 2025 στη Μάλτα, καθώς και από τη συνάντηση του προεδρείου της Προοδευτικής Συμμαχίας στο Βερολίνο.

«Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.