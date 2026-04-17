Μέτρα στήριξης: Το υπερπλεόνασμα του 2025 φέρνει νέες παροχές

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα νέα μέτρα στήριξης, καθώς θα οριστικοποιηθεί ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.

Την Τετάρτη 22 Απριλίου η Eurostat θα ανακοινώσει επίσημα το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο εκτιμάται ότι έκλεισε στα επίπεδα του 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 9,15 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 3,7% του ΑΕΠ.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέου κύκλου Fuel Pass

Από εκεί και πέρα ξεκινά και επίσημα η διαπραγμάτευση Αθήνας με Βρυξέλλες για το ποιο μέρος του πλεονάσματος μπορεί να διοχετευθεί στην οικονομία. Σε κάθε περίπτωση καμία παρέμβαση δεν θα κινηθεί εκτός των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε.

Τα μέτρα στήριξης

Στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένα σενάρια. Προτεραιότητα δίνεται σε μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις καυσίμων και ενέργειας. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέου κύκλου Fuel Pass, εφόσον οι τιμές της βενζίνης διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέρχεται στο προσκήνιο και το Market Pass, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού επαναφέρει την ανάγκη στήριξης στα τρόφιμα με στοχευμένα κριτήρια.

Στη «φαρέτρα» περιλαμβάνεται επίσης η πιθανή ενεργοποίηση επιδοτήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, εφόσον υπάρξει νέα ενεργειακή έξαρση, καθώς και η συνέχιση των ελέγχων και των πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να κινηθεί κοντά στη ζώνη του 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ ή 9,1 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, αλλά η τελική αξιοποίησή του θα εξαρτηθεί από τη διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Πιερρακάκης

«Η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο» δήλωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης (ΕΡΤ) για να προσθέσει ότι το ακριβές ύψος «θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί μένει να έχουμε, την τελική εκδοχή των στοιχείων».

Το υπερπλεόνασμα των περίπου 3 δισ. ευρώ δεν ταυτίζεται με το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για παροχές καθώς όπως υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης «πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις».

Σε κάθε περίπτωση όμως αποτελεί μια καλή αφετηρία και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης ενόψει της διαπραγμάτευσης που αναμένεται να δοθεί με τις Βρυξέλλες για το «κομμάτι» το οποίο θα αξιοποιηθεί για την χρηματοδότηση των νέων μέτρων στήριξης και φοροελαφρύνσεων.

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα περιμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία, θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, θα συσχετίσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως. Ανάλογα και με το ποιος θα είναι αυτός ο χώρος» ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.