OnlyFans: Γιατί πουλά μερίδιο άνω των 3 δισ. δολαρίων

Σε συμφωνία για την πώληση ενός μειοψηφικού μεριδίου πλησιάζει η OnlyFans, η πλατφόρμα streaming με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία θα αποτιμούσε την επιχείρηση σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της τον περασμένο μήνα.

Ο όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση ενός μεριδίου μικρότερου του 20% στην Architect Capital, ένα fund με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η πώληση του μεριδίου που συζητείται έρχεται μετά από χρόνια προσπαθειών διακοπής της λειτουργίας του OnlyFans, οι οποίες τους τελευταίους μήνες επισκιάστηκαν από τη μάχη του ιδιοκτήτη Λεονίντ Ραντβίνσκι με τον καρκίνο, την οποία έχασε στα τέλη Μαρτίου.

Η συμφωνία αναμένεται να επιτευχθεί ήδη από τον επόμενο μήνα, δήλωσαν πηγές στους FT. Η συμφωνία, η οποία θα ανοίξει την πόρτα για περαιτέρω πωλήσεις μεριδίων στο μέλλον, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εμπόδια της τελευταίας στιγμής, πρόσθεσαν τα ίδια άτομα.

Η απόφαση θα αφήσει τον έλεγχο του OnlyFans στο οικογενειακό trust που κατέχει τώρα τις μετοχές του Ραντβίνσκι. Το trust διευθύνεται από τη χήρα του Ραντβίνσκι, Κέιτι, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία πώλησης κατά την διάρκεια της ασθένειας και μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Η OnlyFans ψάχνει για σταθερότητα μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη

Όπως επισημαίνουν οι FT η συμφωνία θα παρείχε μεγαλύτερη σταθερότητα στην επιχείρηση, η οποία συνεχίζει να είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Η OnlyFans κατέβαλε ρεκόρ μερισμάτων 701 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο πέρυσι.

Η εταιρεία επιδίωκε μια αποτίμηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν σκεφτόταν να πουλήσει πλειοψηφικό μερίδιο, αλλά η απόφαση να πουλήσει μόνο ένα μικρό μέρος της επιχείρησης χωρίς έλεγχο, είχε μειώσει την αξία του μεριδίου.

Η Architect ξεκίνησε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την OnlyFans για την αγορά πλειοψηφικού μεριδίου στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα και με την Wall Street Journal. Άλλοι μνηστήρες είχαν επιδιώξει την OnlyFans, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής εταιρείας Forest Road Company με έδρα το Λος Άντζελες με την υποστήριξη των Βρετανών δισεκατομμυριούχων Ντέιβιντ και Σάιμον Ρούμπεν.

Ο Ραντβίνσκι στο τιμόνι της OnlyFans μεταμόρφωσε τη βιομηχανία πορνό και δημιούργησε μία από τις πιο επιτυχημένες νεοσύστατες επιχειρήσεις της Βρετανίας που πέρυσι απέφερε 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια από χρήστες που πληρώνουν συνδρομές στους δημιουργούς περιεχομένου, καθώς και προσφέρουν φιλοδωρήματα και πληρωμή για ειδικά αιτήματα.

Ο θάνατός του σε ηλικία 43 ετών άφησε την τύχη μιας αυτοκρατορίας αξίας δισεκατομμυρίων στον αέρα. Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας απέκτησε την Fenix ​​International, την εταιρεία που κατέχει και λειτουργεί την OnlyFans, το 2018.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OnlyFans αναμένεται να συνεργαστεί με την Architect για την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων που θα προσφέρει στους δημιουργούς, οι οποίοι μερικές φορές δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Η Architect χρηματοδότησε τη συμφωνία με την υποστήριξη άλλων επενδυτών μέσω ενός φορέα ειδικού σκοπού.