Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 10ημερη εκεχειρία στον Λίβανο, προκειμένου να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Ελπίδα αλλά και ανησυχία επικρατεί στον Λίβανο καθώς η Χεζμπολάχ αλλά και άλλες δυνάμεις εκτιμούν ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις περιοχές που κατέχει και να προχωρήσει σε μία μόνιμη εκεχειρία.
Η κατάπαυση πυρός που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα έχει ήδη παραβιαστεί καθώς ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε νότιες περιοχές του Λιβάνου. Συνολικά από τις 2 Μαρτίου που ξεκίνησε η επίθεση στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί σχεδόν 2.200 άνθρωποι.
Η αναγγελία της εκεχειρίας στον Λίβανο ανοίγει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Τραμπ να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό ακόμα και το Σαββατοκύριακο.