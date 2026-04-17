Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Κόσμος 17.04.2026, 07:51
Επιμέλεια Βαγγέλης Γεωργίου

Δεν είναι ένας συνηθισμένος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Διατηρεί χαμηλό προφίλ, δίχως να δίνει συνεντεύξεις. Ωστόσο, τραβάει τα βλέμματα για δύο λόγους: είναι ο πιθανός αρχιτέκτονας του υψηλότερου αμυντικού προϋπολογισμού στην ιστορία και μιλάει απευθείας με τους αμυντικούς κολοσσούς για την πρόσκτηση όπλων από το Πεντάγωνο. Θα ωφελήσει άραγε τη χώρα του;

Στην επαγγελματική του ζωή ο Στίβεν Φάινμπεργκ ήταν ικανότατος επικεφαλής Cerberus Capital Management μιας εταιρείας που διαχειριζόταν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η εμπειρία του όμως αυτή φαίνεται ότι αξιοποιείται πλέον ως υπ’ αριθμόν 2 αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, από τον Απρίλιο του 2025 συγκρούεται με εργολάβους στην αμυντική βιομηχανία σχετικά με την πρόοδο στην αύξηση παραγωγής και το πώς επενδύουν τα χρήματά τους.

Σκοπός του είναι να πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει τον αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολ.

Η τεράστια αύξηση χρηματοδότησης θα διοχετευθεί σε έναν στρατό που ταλανίζεται από χρόνια δαπανηρών υπερβάσεων κόστους και επώδυνων καθυστερήσεων. Ο Feinberg έχει πει σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Trump ότι μπορεί να αποφύγει αυτές τις παγίδες χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «καρότου και μαστιγίου» με τις εταιρείες που θα λάβουν αυτά τα χρήματα.

«Οι εργολάβοι που είναι πρόθυμοι να αλλάξουν μαζί μας θα ευημερήσουν και θα αναπτυχθούν», είπε πέρυσι ο Φάινμπεργκ σε κολοσσούς όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman, με τους οποίους είχε συνάντηση. «Όσοι δεν το κάνουν και αντιστέκονται, θα εξαφανιστούν».

Του έχουν δώσει το ελεύθερο

Ο Φάινμπεργκ έχει κλείσει συμφωνίες ώστε η κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχικά μερίδια σε τουλάχιστον πέντε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και επιδιώκει δεκάδες δισ. δολ. φέτος για περισσότερες επενδύσεις φορολογουμένων. Αυτά τα στοιχήματα μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν και περιπλέκονται από τον πόλεμο με το Ιράν, που έχει ήδη μειώσει τα αμερικανικά αποθέματα οπλισμού.

Το αμερικανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες αποκομίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από στρατιωτικά συμβόλαια. Έχει αντιμετωπίσει τους αμυντικούς εργολάβους σαν να είναι εταιρείες χαρτοφυλακίου του Πενταγώνου, διατάζοντας συχνά εταιρείες να μεταφέρουν πόρους προς στρατιωτικές προτεραιότητες πριν καν υπάρξουν συμβόλαια που να πληρώνουν για αυτές τις κινήσεις.

Οι οικονομικοί ειδικοί διαπραγματεύονται συμβόλαια του Πενταγώνου με αμυντικές εταιρείες, σύμφωνα με τον Μίχαελ Καντενάτσι βοηθό υπουργό Άμυνας. «Αυτοί είναι που δομούν τις συμφωνίες για να διασφαλίσουν ότι λειτουργούν», είπε ο Καντενάτσι σε εκδήλωση του Hudson Institute τον Φεβρουάριο. Ορισμένα στελέχη του κλάδου έχουν παρατσουκλίσει την ομάδα «Deal Team 6».

Ωθώντας τον αμυντικό προϋπολογισμό του 1,4 τρισ.

Αν εγκριθεί αυτή η αύξηση του προϋπολογισμού της τάξης των 441 δισ. δολαρίων που ζητάει Φάινμπεργκ θα υλοποιηθούν τα μεγαλόπνοα σχέδια για αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome και της κατασκευής του Golden Fleet πολεμικών πλοίων. Μαζί με τον Πητ Χέγκσεθ έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισεκ. δολ., που θα αντιστοιχούσε στο 5% του ΑΕΠ.

Για να το πετύχει αυτό, ο Φάινμπεργκ εργάστηκε παρασκηνιακά όπως σημειώνει η Wall Street Journal χτίζοντας συμμαχίες με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς. «Δεν τον νοιάζει αν οι υφιστάμενοί του τoν γλείφουν συνεχώς », είπε ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, που έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Φάινμπεργκ. «Θέλει να γίνει η δουλειά. Και αυτό τον ξεχωρίζει από αμφότερους τους ανωτέρους του εκεί πάνω στην ιεραρχία.»

Η αύξηση χρηματοδότησης θα προστατεύσει τη γραμμή εφοδιασμού προηγμένων πυραύλων που οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον Περσικό Κόλπο έχουν καταναλώσει τις τελευταίες εβδομάδες και θα μπορούσε να θέσει τον στρατό σε πιο σταθερή βάση για την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε την ανάγκη για φθηνότερα όπλα που μπορούν να σχεδιαστούν γρήγορα και να παραχθούν μαζικά — κάτι που οι παραδοσιακοί αμυντικοί εργολάβοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν.

«Τα μεγάλα συστήματα πρέπει να διορθωθούν, και αυτό κάνει», είπε για τον Φάινμπεργκ ο υποστράτηγος ε.α. Τζον Φεράρι. «Αλλά χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη χαμηλού κόστους πλευρά. Αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να αγοράζουν τα ίδια ακριβά όπλα, οι αντίπαλοι απλώς θα τις προκαλέσουν με περισσότερους στόχους», είπε, «και τελικά θα ξεμείνεις».

Ανησυχίες

Ο Φάινμπεργκ προκαλεί επίσης αναταράξεις μέσα στο Πεντάγωνο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη αναδιοργάνωσης αγορών πέρυσι που μετέφερε υψηλής προτεραιότητας προγράμματα να αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Αυτοί οι διαχειριστές, που συχνά αποκαλούνται «τσάροι προγραμμάτων», περιλαμβάνουν αξιωματούχους υπεύθυνους για την αγορά του μαχητικού επόμενης γενιάς F-47, του stealth βομβαρδιστικού B-21 Raider, νέων υποβρυχίων και τμημάτων της σχεδιαζόμενης αντιπυραυλικής ασπίδας Golden Dome κόστους 185 δισεκ. δολαρίων.

«Αναφέρομαι στον αναπληρωτή υπουργό και μόνο στον αναπληρωτή υπουργό», είπε ο στρατηγός της Space Force Michael Guetlein, διαχειριστής του Golden Dome, σε βιομηχανικό συνέδριο στις 17 Μαρτίου. «Είναι ο μόνος αξιωματούχος που μπορεί να μου πει “όχι”.»

Η αναδιάρθρωση έχει οδηγήσει ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους των κλάδων να παραπονιούνται ότι ο Φάινμπεργκ τους παρακάμπτει πηγαίνοντας κατευθείαν στον Λευκό Οίκο στον σχεδιασμό προγραμμάτων που συνήθως ανήκουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η Wall Street Journal εκτιμά πως είναι νωρίς για να φανεί αν αυτή η οργανωτική αναστάτωση που έφερε ο Φάινμπεργκ θα βελτιώσει προγράμματα που αναμένεται να χρειαστούν χρόνια ή δεκαετίες για να αποδείξουν την αξία τους.

Η προσπάθεια του Φάινμπεργκ να επιταχύνει τις αγορές όπλων θα μπορούσε να παρακάμψει βασικά στάδια της διαδικασίας, δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Ένα παράδειγμα είναι οι εκτενείς, ανεξάρτητες δοκιμές για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία κρίσιμων συστημάτων, κάτι που μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. «Ακούς τόσο συχνά ότι “το σύστημα είναι χαλασμένο.” Όχι, το σύστημα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συμβιβασμών», είπε ο Καντσιάν.

«Το Υπουργείο Πολέμου έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τόπο της επιλογής του Προέδρου και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σιν Παρνέλ. Είπε ότι ο Φάινμπεργκ είχε «επίδραση γενεών στο Υπουργείο Πολέμου» κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του.

Πηγή: in.gr

Stream
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Κόσμος
Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς – Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη
Πολιτική

Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

ΗΠΑ: Γιατί καθυστερούν οι παραδόσεις όπλων στην Ευρώπη
Κόσμος

Ιράν αντί για Ευρώπη - Πού στέλνουν οι ΗΠΑ τα όπλα τους

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Πεντάγωνο
Κόσμος

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Ο πάπας Λέων είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει
Κόσμος

Τραμπ: Ο πάπας Λέων είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πάπα Λέοντα, αναφέροντας πως είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει, αλλά έχει αδυναμίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας
Κόσμος
Upd: 22:21

Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

Προειδοποιεί για αναλογικά μέτρα η Τεχεράνη - Ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται, λέει ο αμερικανικός στρατός (CENTCOM)

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

