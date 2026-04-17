Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Πεντάγωνο

Δεν είναι ένας συνηθισμένος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Διατηρεί χαμηλό προφίλ, δίχως να δίνει συνεντεύξεις. Ωστόσο, τραβάει τα βλέμματα για δύο λόγους: είναι ο πιθανός αρχιτέκτονας του υψηλότερου αμυντικού προϋπολογισμού στην ιστορία και μιλάει απευθείας με τους αμυντικούς κολοσσούς για την πρόσκτηση όπλων από το Πεντάγωνο. Θα ωφελήσει άραγε τη χώρα του;

Στην επαγγελματική του ζωή ο Στίβεν Φάινμπεργκ ήταν ικανότατος επικεφαλής Cerberus Capital Management μιας εταιρείας που διαχειριζόταν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η εμπειρία του όμως αυτή φαίνεται ότι αξιοποιείται πλέον ως υπ’ αριθμόν 2 αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, από τον Απρίλιο του 2025 συγκρούεται με εργολάβους στην αμυντική βιομηχανία σχετικά με την πρόοδο στην αύξηση παραγωγής και το πώς επενδύουν τα χρήματά τους.

Σκοπός του είναι να πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει τον αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολ.

Η τεράστια αύξηση χρηματοδότησης θα διοχετευθεί σε έναν στρατό που ταλανίζεται από χρόνια δαπανηρών υπερβάσεων κόστους και επώδυνων καθυστερήσεων. Ο Feinberg έχει πει σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Trump ότι μπορεί να αποφύγει αυτές τις παγίδες χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «καρότου και μαστιγίου» με τις εταιρείες που θα λάβουν αυτά τα χρήματα.

«Οι εργολάβοι που είναι πρόθυμοι να αλλάξουν μαζί μας θα ευημερήσουν και θα αναπτυχθούν», είπε πέρυσι ο Φάινμπεργκ σε κολοσσούς όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman, με τους οποίους είχε συνάντηση. «Όσοι δεν το κάνουν και αντιστέκονται, θα εξαφανιστούν».

Του έχουν δώσει το ελεύθερο

Ο Φάινμπεργκ έχει κλείσει συμφωνίες ώστε η κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχικά μερίδια σε τουλάχιστον πέντε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και επιδιώκει δεκάδες δισ. δολ. φέτος για περισσότερες επενδύσεις φορολογουμένων. Αυτά τα στοιχήματα μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν και περιπλέκονται από τον πόλεμο με το Ιράν, που έχει ήδη μειώσει τα αμερικανικά αποθέματα οπλισμού.

Το αμερικανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες αποκομίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από στρατιωτικά συμβόλαια. Έχει αντιμετωπίσει τους αμυντικούς εργολάβους σαν να είναι εταιρείες χαρτοφυλακίου του Πενταγώνου, διατάζοντας συχνά εταιρείες να μεταφέρουν πόρους προς στρατιωτικές προτεραιότητες πριν καν υπάρξουν συμβόλαια που να πληρώνουν για αυτές τις κινήσεις.

Οι οικονομικοί ειδικοί διαπραγματεύονται συμβόλαια του Πενταγώνου με αμυντικές εταιρείες, σύμφωνα με τον Μίχαελ Καντενάτσι βοηθό υπουργό Άμυνας. «Αυτοί είναι που δομούν τις συμφωνίες για να διασφαλίσουν ότι λειτουργούν», είπε ο Καντενάτσι σε εκδήλωση του Hudson Institute τον Φεβρουάριο. Ορισμένα στελέχη του κλάδου έχουν παρατσουκλίσει την ομάδα «Deal Team 6».

Ωθώντας τον αμυντικό προϋπολογισμό του 1,4 τρισ.

Αν εγκριθεί αυτή η αύξηση του προϋπολογισμού της τάξης των 441 δισ. δολαρίων που ζητάει Φάινμπεργκ θα υλοποιηθούν τα μεγαλόπνοα σχέδια για αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome και της κατασκευής του Golden Fleet πολεμικών πλοίων. Μαζί με τον Πητ Χέγκσεθ έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισεκ. δολ., που θα αντιστοιχούσε στο 5% του ΑΕΠ.

Για να το πετύχει αυτό, ο Φάινμπεργκ εργάστηκε παρασκηνιακά όπως σημειώνει η Wall Street Journal χτίζοντας συμμαχίες με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς. «Δεν τον νοιάζει αν οι υφιστάμενοί του τoν γλείφουν συνεχώς », είπε ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, που έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Φάινμπεργκ. «Θέλει να γίνει η δουλειά. Και αυτό τον ξεχωρίζει από αμφότερους τους ανωτέρους του εκεί πάνω στην ιεραρχία.»

Η αύξηση χρηματοδότησης θα προστατεύσει τη γραμμή εφοδιασμού προηγμένων πυραύλων που οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον Περσικό Κόλπο έχουν καταναλώσει τις τελευταίες εβδομάδες και θα μπορούσε να θέσει τον στρατό σε πιο σταθερή βάση για την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε την ανάγκη για φθηνότερα όπλα που μπορούν να σχεδιαστούν γρήγορα και να παραχθούν μαζικά — κάτι που οι παραδοσιακοί αμυντικοί εργολάβοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν.

«Τα μεγάλα συστήματα πρέπει να διορθωθούν, και αυτό κάνει», είπε για τον Φάινμπεργκ ο υποστράτηγος ε.α. Τζον Φεράρι. «Αλλά χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη χαμηλού κόστους πλευρά. Αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να αγοράζουν τα ίδια ακριβά όπλα, οι αντίπαλοι απλώς θα τις προκαλέσουν με περισσότερους στόχους», είπε, «και τελικά θα ξεμείνεις».

Ανησυχίες

Ο Φάινμπεργκ προκαλεί επίσης αναταράξεις μέσα στο Πεντάγωνο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη αναδιοργάνωσης αγορών πέρυσι που μετέφερε υψηλής προτεραιότητας προγράμματα να αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Αυτοί οι διαχειριστές, που συχνά αποκαλούνται «τσάροι προγραμμάτων», περιλαμβάνουν αξιωματούχους υπεύθυνους για την αγορά του μαχητικού επόμενης γενιάς F-47, του stealth βομβαρδιστικού B-21 Raider, νέων υποβρυχίων και τμημάτων της σχεδιαζόμενης αντιπυραυλικής ασπίδας Golden Dome κόστους 185 δισεκ. δολαρίων.

«Αναφέρομαι στον αναπληρωτή υπουργό και μόνο στον αναπληρωτή υπουργό», είπε ο στρατηγός της Space Force Michael Guetlein, διαχειριστής του Golden Dome, σε βιομηχανικό συνέδριο στις 17 Μαρτίου. «Είναι ο μόνος αξιωματούχος που μπορεί να μου πει “όχι”.»

Η αναδιάρθρωση έχει οδηγήσει ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους των κλάδων να παραπονιούνται ότι ο Φάινμπεργκ τους παρακάμπτει πηγαίνοντας κατευθείαν στον Λευκό Οίκο στον σχεδιασμό προγραμμάτων που συνήθως ανήκουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η Wall Street Journal εκτιμά πως είναι νωρίς για να φανεί αν αυτή η οργανωτική αναστάτωση που έφερε ο Φάινμπεργκ θα βελτιώσει προγράμματα που αναμένεται να χρειαστούν χρόνια ή δεκαετίες για να αποδείξουν την αξία τους.

Η προσπάθεια του Φάινμπεργκ να επιταχύνει τις αγορές όπλων θα μπορούσε να παρακάμψει βασικά στάδια της διαδικασίας, δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Ένα παράδειγμα είναι οι εκτενείς, ανεξάρτητες δοκιμές για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία κρίσιμων συστημάτων, κάτι που μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. «Ακούς τόσο συχνά ότι “το σύστημα είναι χαλασμένο.” Όχι, το σύστημα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συμβιβασμών», είπε ο Καντσιάν.

«Το Υπουργείο Πολέμου έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τόπο της επιλογής του Προέδρου και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σιν Παρνέλ. Είπε ότι ο Φάινμπεργκ είχε «επίδραση γενεών στο Υπουργείο Πολέμου» κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του.

