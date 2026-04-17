Φοροδιαφυγή: Έρχονται μαζικοί έλεγχοι – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Νέος γύρος εντατικών ελέγχων για τη φοροδιαφυγή, από την ΑΑΔΕ - Το επιχειρησιακό σχέδιο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 17.04.2026, 07:00
Φοροδιαφυγή: Έρχονται μαζικοί έλεγχοι – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Αλλάζουν πίστα οι έλεγχοι καθώς η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί νέα όπλα με προηγμένα συστήματα AI αλλά και τη νέα μονάδας «ΔΕΟΣ» για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026 προβλέπει ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων που ξεπερνούν τους 194.000, με το βάρος να πέφτει σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα «μαύρα» ενοίκια, τα καύσιμα και το λαθρεμπόριο.

Φοροδιαφυγή και έλεγχοι

Προγραμματίζονται τουλάχιστον 53.900 φορολογικοί έλεγχοι, 100.800 τελωνειακοί και 39.300 έρευνες από τη νέα Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Σημαντικό έργο αποτελεί και η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Ειδικότερα, για τη φορολογική συμμόρφωση, προχωρούν οι εξής δράσεις:

  • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.
  • Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.
  • Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.
  • 74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προγραμματίζονται:

  • 8,038 δισ. ευρώ επιστροφές φόρων.
  • Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου.
  • Πανκαναλικό σύστημα my1521.
  • Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις.
  • Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης.
  • Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες.
  • Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές.
  • Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.
  • Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ.
  • 400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων.
  • Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους.

