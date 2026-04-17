Φοροδιαφυγή: Έρχονται μαζικοί έλεγχοι – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Αλλάζουν πίστα οι έλεγχοι καθώς η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί νέα όπλα με προηγμένα συστήματα AI αλλά και τη νέα μονάδας «ΔΕΟΣ» για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026 προβλέπει ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων που ξεπερνούν τους 194.000, με το βάρος να πέφτει σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα «μαύρα» ενοίκια, τα καύσιμα και το λαθρεμπόριο.

Φοροδιαφυγή και έλεγχοι

Προγραμματίζονται τουλάχιστον 53.900 φορολογικοί έλεγχοι, 100.800 τελωνειακοί και 39.300 έρευνες από τη νέα Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Σημαντικό έργο αποτελεί και η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Ειδικότερα, για τη φορολογική συμμόρφωση, προχωρούν οι εξής δράσεις:

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.

74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προγραμματίζονται: