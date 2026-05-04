Πιερρακάκης στο Bloomberg: Ετοιμη να απαντήσει η ΕΕ στους δασμούς Τραμπ

Έτοιμη να απαντήσει είναι η Ευρώπη εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, δήλωσε ο Κυρικάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Bloomberg με την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup.

«Η νούμερο 1 επιλογή μας είναι πάντα ο διάλογος – θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στην διεθνή οικονομία, πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Bloomberg Television. «Αλλά, αν υπάρξει απόκλιση από ό,τι έχουμε συμφωνήσει, προφανώς όλες οι επιλογές θα τεθούν στο τραπέζι», υπογράμμισε.

Η αντιπαλότητα αυτή έχει εντείνει τις εντάσεις γύρω από την καθυστερημένη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία τον Ιούλιο, αλλά οι νομοθέτες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία καθώς επιθυμούν περαιτέρω τροποποιήσεις, με τον Τραμπ να δηλώνει την Παρασκευή ότι η ΕΕ απέτυχε να τηρήσει πλήρως τη συμφωνία εμπορίου.

Η ΕΕ έχει τηρήσει τα προβλεπόμενα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αντέτεινε ότι η ΕΕ «έχει τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα σε αυτήν την εξίσωση».

«Από την πλευρά μας, έχουμε εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τη δέσμευση του κοινού ανακοινωθέντος και το χρονοδιάγραμμα νομοθετικών διαδικασιών που είχαμε για να το περάσουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε, το ξέρουμε αυτό. Όμως, από την πλευρά μας υπάρχει προβλεψιμότητα», επισήμανε.

Πριν από τις απειλές της Παρασκευής, η ΕΕ ήταν δυσαρεστημένη με τους δασμούς των ΗΠΑ στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, παρά την πρόσφατη αναθεώρηση από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς σχεδόν πο μισές από τις εξαγωγές της ΕΕ που τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη θα αντιμετώπιζαν υψηλότερους δασμούς.

Αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για να αντιμετωπίσουν αυτήν τη χρόνια διελκυστίνδα από τότε που επιτεύχθηκε η συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους πρεσβευτές της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα ότι είναι έτοιμη να απαντήσει αν είναι αναγκαίο.

Ατυχής η συζήτηση

«Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή είναι εντελώς περιττή και εξαιρετικά ατυχής», δήλωσε ο Πιερρακάκης. «Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία αυτήν τη στιγμή είναι μια ακόμη στρώση αβεβαιότητας πάνω από όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν εισαγάγει οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη νγια να στηρίξουν τα νοικοκυριά και της επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε: «Τα μέτρα που έχουν λειτουργήσει είναι αυτά που είναι πιο στοχευμένα», και πρόσθεσε ότι «αυτήν τη στιγμή, έχουμε την κατάλληλη ανάλυση της κατάστασης, έχουμε την κατάλληλη αντίδραση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν θέλουμε η ενεργειακή κρίση να τροφοδοτήσει μια δημοσιονομική κρίση».