ΟΠΑ: Πώς διαμορφώνεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα

Την Τετάρτη 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) η εκδήλωση με τίτλο «Shaping the Future of Finance in Greece».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Institute of Management Accountants (IMA) και είχε μεγάλη επιτυχία, αφού συγκέντρωσε πλήθος στελεχών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και φοιτητών. Με τη συνεργασία τους τα δύο ιδρύματα προσέφεραν στους παρευρισκόμενους μια βαθιά ματιά στις τεχνολογικές εξελίξεις που μετασχηματίζουν τον κλάδο.

ΑΙ στη λήψη αποφάσεων & τεχνικές gamification

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο κ. Θάνος Αυγερινός, CFO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Αδριατική, ο οποίος παρουσίασε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του «Frontier Finance».

Μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα, ο κ. Αυγερινός ανέδειξε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων μέσω δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το διαδραστικό εργαστήριο των Στυλιανού Φιλόπουλου και Καθηγητή Dominik Rinnhofer, όπου οι συμμετέχοντες πειραματίστηκαν με τεχνικές gamification (παιχνιδοποίησης), ανακαλύπτοντας νέους τρόπους βελτίωσης της δέσμευσης και της παραγωγικότητας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το ΟΠΑ στην πρώτη γραμμή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης δήλωσε: «Η φιλοξενία τέτοιων πρωτοβουλιών επιβεβαιώνει τον ρόλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και της διεθνούς επιχειρηματικής πρακτικής».

Όπως εξήγησε, «η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων εργαλείων διοίκησης είναι πλέον καθημερινότητα. Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης, προσφέροντας τόσο στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας όσο και στην επαγγελματική κοινότητα τα ερεθίσματα που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ψηφιακή εποχή της χρηματοοικονομικής».

Ανάγκη για προσαρμογή

Η Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ, Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ, συμπλήρωσε: «Η σύγκλιση της τεχνολογίας με τη χρηματοοικονομική επιστήμη επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Μέσα από την παρουσίαση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις καινοτόμες μεθόδους της παιχνιδοποίησης (gamification), αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και δημιουργική σκέψη. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή γνώσης που συνδυάζει την τεχνολογική αιχμή με την επιχειρηματική στρατηγική.»

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με networking, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ανταλλάξουν απόψεις για την εξέλιξη του επαγγέλματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.