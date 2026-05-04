Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz

Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση της συμφωνίας της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz Ελλάδος, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ολική επαναφορά στο bancassurance μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς.

Πηγές από την αγορά εκτιμούν ότι το κλείσιμο της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει γνωστό αυτήν την εβδομάδα.

Όπως λένε, η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα.

Σημειώνεται ότι η Allianz παρέχει το σύνολο των ασφαλιστικών υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στο συστημικό όμιλο να καλύψει κάθε σχετική ανάγκη των πελατών της.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι παραπάνω πληροφορίες, ο CEO της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς θα αναλύσει τους όρους της συμφωνίας και τις προοπτικές για τα μεγέθη της τράπεζας κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2026, την ερχόμενη Παρασκευή.

Όπως ανέφερε κατά την ετήσια γενική συνέλευση, το πλεόνασμα κεφαλαίου επιτρέπει παράλληλα με τη γενναία επιβράβευση των μετόχων της, την αξιοποίηση ευκαιριών μη οργανικής μεγέθυνσης.

Δεν αποκλείεται λοιπόν μετά τη συμφωνία στον ασφαλιστικό κλάδο, να ακολουθήσουν κι άλλες στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.