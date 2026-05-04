Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι δείκτες της Νότιας Κορέας

Σε νέο ιστορικό υψηλό βρέθηκαν οι αγορές της Νότιας Κορέας σήμερα, συνεχίζοντας την ισχυρή επίδοση του Απριλίου, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και το αμερικανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Επιχείρηση «Project Freedom»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε την Κυριακή μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν να «απελευθερώσουν» πλοία που έχουν εγκλωβιστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η επιχείρηση, που φέρει την ονομασία «Project Freedom», αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα και θα επικεντρωθεί κυρίως στην απομάκρυνση πολιτικών πλοίων που φέρουν σημαία χωρών μη εμπλεκόμενων στη σύγκρουση από τα αμφισβητούμενα ύδατα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με την United States Central Command, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών επιχειρησιακών πεδίων, καθώς και 15.000 στρατιωτικούς.

Πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν το σχέδιο «Project Freedom». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για παράδοση τον Ιούνιο ενισχύονται, αυτήν την ώρα, κατά 0,66%, φθάνοντας τα 102,61 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent καταγράφει άνοδο 0,64%, στα 108,86 δολάρια το βαρέλι.

Οι ασιατικοί δείκτες

Οι περισσότεροι δείκτες της περιοχής της Ασίας κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Ο δείκτης Kospi ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο άνω του 5%, στις 6.936,99 μονάδες. Οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά, με κέρδη 5,44% και 12,52% αντίστοιχα, ενισχυμένες από το θετικό κλίμα μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Αντίθετα, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,37%, κλείνοντας στις 8.697,10 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index ενισχύθηκε κατά 1,41%, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 0,47%.

Οι αγορές σε Ιαπωνία και Κίνα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.