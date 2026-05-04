ΕΕ: Μέτρα για την στήριξη των παραγωγών ζάχαρης

Μέτρα για την στήριξη των παραγωγών ζάχαρης της ΕΕ εν μέσω πιέσεων στην αγορά ενέκρινε η Κομισιόν.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για την αναστολή της χρήσης της ενεργητικής τελειοποίησης σε περίπτωση που η ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο εισάγεται και ραφινάρετε σε λευκή ζάχαρη.

Να σημειωθεί, ότι το καθεστώς Ενεργητικής Τελειοποίησης ζάχαρης είναι ένα ειδικό τελωνειακό καθεστώς της ΕΕ που επιτρέπει σε μεταποιητικές επιχειρήσεις να εισάγουν ζάχαρη από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) χωρίς να πληρώσουν δασμούς, ΦΠΑ και άλλες επιβαρύνσεις, με σκοπό τη μεταποίηση και την επανεξαγωγή.

Η αγορά ζάχαρης της ΕΕ

Αυτή η αναστολή, όπως αναφέρει η Κομισιόν, θα ανακουφίσει την αγορά ζάχαρης της ΕΕ και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς, μειώνοντας την πίεση που ασκείται από τις αδασμολόγητες εισαγωγές στο πλαίσιο της ενεργητικής τελειοποίησης.

Ταυτόχρονα, οι αγρότες έχουν ήδη καταβάλει προσπάθεια να μειώσουν τις εκτάσεις ζαχαρότευτλων στην ΕΕ για να προσαρμοστούν στην κατάσταση της αγοράς. Με τη σειρά τους, αυτό θα βοηθήσει τους παραγωγούς ζάχαρης της ΕΕ και θα διασφαλίσει τον δίκαιο ανταγωνισμό, ώστε η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων να παραμείνει βιώσιμη στην ΕΕ.

Η πρόταση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Επιτρόπου Κριστόφ Χάνσεν στις 26 Ιανουαρίου για προσωρινή αναστολή του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης ζάχαρης, ενός τελωνειακού μηχανισμού της ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της αναστολής εντός των πρώτων έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της, ενώ θα εξετάσει επιλογές για τη βελτίωση της λειτουργίας της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης.

Οι εισαγωγές

Το μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα δεν θα επηρεάσει τις εισαγωγές λευκής ζάχαρης που προορίζονται για επανεξαγωγή. Οι φορείς εκμετάλλευσης σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν λευκή ζάχαρη ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε αυτές τις εισαγωγές χωρίς διακοπή.

Ομοίως, εξαιρούνται οι εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης που υποβάλλεται σε επεξεργασία χωρίς ραφινάρισμα. Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση αντιμετωπίζει τα εντοπισμένα προβλήματα της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια για άλλους φορείς εκμετάλλευσης και εμπορικές ροές.

Η αναστολή θα περιοριστεί σε ένα έτος και θα καλύπτει τόσο τις νέες όσο και τις υφιστάμενες άδειες ή δικαιώματα για τη χρήση της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επιχειρήσεις που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή για την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο για ραφινάρισμα σε λευκή ζάχαρη θα έχουν πρόσβαση σε ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο από χώρες προέλευσης που επωφελούνται από προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης.