Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» στον Μάιο

Ανοδική αντίδραση επιχειρεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από δύο εβδομάδες διόρθωσης, προσπαθώντας να δημιουργήσει εκ νέου μια απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη των 2.200 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,53% στις 2.222,09 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 21,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,60% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.630,09 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,96% στις 2.500,26 μονάδες.

Αντίδραση μετά τη διόρθωση

Η αγορά αρχίζει τον Μάιο με διαθέσεις να απομακρυνθεί από τη ζώνη των 2.200 μονάδων, την οποία και δοκίμασε αρκετές φορές μέσα στις δύο εβδομάδες της διόρθωσης που προηγήθηκαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το ΧΑ βρίσκεται σε εκείνη τη χρονική περίοδο που οι συναλλαγές γίνονται μεταξύ μεγάλων funds, όπου άλλα ρευστοποιούν και άλλα εισέρχονται στην αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΜΚ – μαμούθ της ΔΕΗ σίγουρα ανακατεύει την τράπουλα, μιας και θα τραβήξει σημαντική ρευστότητα από το σύστημα. Ο κλάδος με σημαντικά κέρδη είναι ο τραπεζικός και είναι λογικό ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητας να έρχεται από εκεί. Επίσης, η μεσαία κεφαλαιοποίηση έχει πάρει κεφάλι, κάτι που έχει δώσει ρευστότητα και στους μικροεπενδυτές μετά από μεγάλο διάστημα.

Στο μεταξύ, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν έχουν αλλάξει πολλά, αν και παρατηρείται μια προσπάθεια να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ. Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να εξέλθουν από το στενό πέρασμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημειώνει άνοδο 4%, με τις Εθνική, Βιοχάλκο, Πειραιώς, Allwyn, ΕΛΧΑ, Alpha Bank και Aegean να σημειώνουν κέρδη άνω του 2%.

Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Aktor, Optima, ΔΑΑ, Κύπρου, Motor Oil, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν και Coca Cola, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Λάμδα, Cenergy, Jumbo, Helleniq Energy, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Μικρές απώλειες για Σαράντη και ΟΤΕ.