Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Συγκρατημένες κινήσεις

Συγκρατημένες είναι οι κινήσεις που καταγράφονται σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν μια νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,04% στις 611 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,14% στις 10.363 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,29% στις 24.361 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,25% στις 8.094 μονάδες.

Οι εξαγγελίες Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να εξέλθουν από το στενό πέρασμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σήμερα, η United States Central Command ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» νότια των συνήθων ναυτιλιακών διαδρομών και κάλεσαν τα πλοία να συνεργάζονται στενά με τις αρχές του Ομάν λόγω της αναμενόμενης αυξημένης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι παραδοσιακές διαδρομές μέσω των Στενών θεωρούνται «εξαιρετικά επικίνδυνες» εξαιτίας της παρουσίας ναυτικών ναρκών που «δεν έχουν πλήρως χαρτογραφηθεί και εξουδετερωθεί», ανέφερε το κέντρο, κατά το ίδιο δημοσίευμα.

Η αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ζήτημα για τις παγκόσμιες αγορές. Το πέρασμα αυτό, μια στρατηγική «στενωπός» στα νότια παράλια του Ιράν, μέσω της οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστή από την Τεχεράνη, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το πετρέλαιο

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε άλμα των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, απειλώντας οικονομίες παγκοσμίως και επιβαρύνοντας τις προοπτικές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σήμερα, τα συμβόλαια Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, κινούνται με άνοδο 0,8% στα 109,04 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας από τα υψηλά της περασμένης εβδομάδας αλλά παραμένοντας σημαντικά πάνω από τα προ του πολέμου επίπεδα.

Οι κεντρικές τράπεζες

Οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ενέργειας, σε συνδυασμό με ενδείξεις ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να ακολουθήσουν πιο επιθετική (hawkish) νομισματική πολιτική, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις μετοχές.

Το επενδυτικό ράλι στην AI

Πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά και την εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Από την αρχή του έτους έχουν επενδυθεί περίπου 751 δισ. δολάρια στον αναδυόμενο αυτό τομέα, ποσό αυξημένο κατά 80 δισ. δολάρια σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις στην έναρξη της τελευταίας περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων και κατά 83% υψηλότερο σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με το Reuters.