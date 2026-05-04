Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Συγκρατημένες κινήσεις

Με το βλέμμα στις επικείμενες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ οι ευρωαγορές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 04.05.2026, 10:43
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Συγκρατημένες κινήσεις
Newsroom

Συγκρατημένες είναι οι κινήσεις που καταγράφονται σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν μια νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,04% στις 611 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,14% στις 10.363 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,29% στις 24.361 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,25% στις 8.094 μονάδες.

Οι εξαγγελίες Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να εξέλθουν από το στενό πέρασμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σήμερα, η United States Central Command ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» νότια των συνήθων ναυτιλιακών διαδρομών και κάλεσαν τα πλοία να συνεργάζονται στενά με τις αρχές του Ομάν λόγω της αναμενόμενης αυξημένης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι παραδοσιακές διαδρομές μέσω των Στενών θεωρούνται «εξαιρετικά επικίνδυνες» εξαιτίας της παρουσίας ναυτικών ναρκών που «δεν έχουν πλήρως χαρτογραφηθεί και εξουδετερωθεί», ανέφερε το κέντρο, κατά το ίδιο δημοσίευμα.

Η αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ζήτημα για τις παγκόσμιες αγορές. Το πέρασμα αυτό, μια στρατηγική «στενωπός» στα νότια παράλια του Ιράν, μέσω της οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστή από την Τεχεράνη, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το πετρέλαιο

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε άλμα των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, απειλώντας οικονομίες παγκοσμίως και επιβαρύνοντας τις προοπτικές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σήμερα, τα συμβόλαια Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, κινούνται με άνοδο 0,8% στα 109,04 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας από τα υψηλά της περασμένης εβδομάδας αλλά παραμένοντας σημαντικά πάνω από τα προ του πολέμου επίπεδα.

Οι κεντρικές τράπεζες

Οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ενέργειας, σε συνδυασμό με ενδείξεις ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να ακολουθήσουν πιο επιθετική (hawkish) νομισματική πολιτική, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις μετοχές.

Το επενδυτικό ράλι στην AI

Πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά και την εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Από την αρχή του έτους έχουν επενδυθεί περίπου 751 δισ. δολάρια στον αναδυόμενο αυτό τομέα, ποσό αυξημένο κατά 80 δισ. δολάρια σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις στην έναρξη της τελευταίας περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων και κατά 83% υψηλότερο σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με το Reuters.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

Βουτιά για Dow με φόντο τα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες – Διεσώθη η Nokia
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές οι απώλειες στις ευρωαγορές - Διεσώθη η Nokia
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο πήρε το ΧΑ
Χρυσός: Πτωτικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Commodities

Χρυσός: Πτωτικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Wall Street: Νευρικότητα εν μέσω σύγχυσης για Ορμούζ
Wall Street

Νευρικότητα στη Wall Street εν μέσω σύγχυσης για Ορμούζ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

Βουτιά για Dow με φόντο τα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες – Διεσώθη η Nokia
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές οι απώλειες στις ευρωαγορές - Διεσώθη η Nokia

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο πήρε το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να επανέλθει πάνω από τις 2.200 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Πτωτικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Commodities

Χρυσός: Πτωτικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Ο χρυσός καταγράφει απώλειες που ξεπερνάν το 13% από την αρχή του πολέμου

Wall Street: Νευρικότητα εν μέσω σύγχυσης για Ορμούζ
Wall Street

Νευρικότητα στη Wall Street εν μέσω σύγχυσης για Ορμούζ

Πετρέλαιο και Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της Wall Street

Πετρέλαιο: Ανοδικά μετά τις αναφορές για χτύπημα αμερικανικού πλοίου
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά μετά τις αναφορές για χτύπημα αμερικανικού πλοίου

Το πετρέλαιο ενισχύεται - Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο των εξελίξεων

Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς
Business

Citigroup: Σύσταση «αγοράς» για την Πειραιώς

Νέα τιμή στόχος στα 11,35 ευρώ για την μετοχή

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

Βουτιά για Dow με φόντο τα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece – Η πρακτική της αεροπορικής

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies