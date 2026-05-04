Καταναλωτικά δάνεια: Οι αλλαγές που έρχονται στα πανωτόκια

Ριζικές αλλαγές στα καταναλωτικά δάνεια φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το συνολικό ποσό που θα επιστρέφει ο δανειολήπτης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η υπερβολική επιβάρυνση των πολιτών από χρεώσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να εκτοξεύσουν το τελικό ποσό αποπληρωμής.

Η καθιέρωση του συγκεκριμένου «κόφτη» στα δάνεια έως 100.000 ευρώ διασφαλίζει ότι το τελικό ποσό, μαζί με τους τόκους, θα παραμένει εντός του ίδιου ορίου — δηλαδή έως 30% με 50% πάνω από το αρχικό ποσό. Το μέτρο αφορά καταναλωτικά δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.

Καταναλωτικά δάνεια

Το πλαφόν στους τόκους θα ισχύει για:

Καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Πίστωση από εμπόρους

Προγράμματα Buy Now – Pay Later (Αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα)

Συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς

Επισκευαστικά δάνεια

Για παράδειγμα, σε δάνειο ύψους 10.000 ευρώ, ο δανειστής δεν θα μπορεί να απαιτήσει επιστροφή άνω των 15.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό αποπληρωμής θα κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ 13.000 και 15.000 ευρώ, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υπαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του.

Στο τέλος Μαρτίου το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανέρχονταν σε 8,5 δισ. ευρώ. Με επιτόκια που κυμαίνονται από 8 έως και 15% η αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου που έχει «κοκκινίσει» καθίσταται σήμερα σχεδόν απαγορευτική για τους καταναλωτές. Το α΄ τρίμηνο του έτους, 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας προς το ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM εντός των επόμενων ημερών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά στα μικροδάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εφαρμογή του αρχίζει από τον προσεχή Νοέμβριο. Επίσης δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ψιλά γράμματα των τραπεζικών συμβάσεων στα καταναλωτικά δάνεια.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν ξεχρεώνεται, θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, και επίσης δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί.