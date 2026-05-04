ΕΚΤ: Εκτόξευση του πληθωρισμού όπως στην πανδημία φοβούνται οι επιχειρήσεις

Υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσερις - Τι έδειξε η έρευνα της ΕΚΤ

World 04.05.2026, 12:39
Σχολιάστε
ΕΚΤ: Εκτόξευση του πληθωρισμού όπως στην πανδημία φοβούνται οι επιχειρήσεις
Newsroom

Φόβοι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τον κίνδυνο μιας νέας πληθωριστικής έξαρσης στην ευρωζώνη, παρόμοιας με εκείνη που συνέβη μετά την πανδημία, σε έναν παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν που θα διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα, αποτυπώνονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις μεγάλες επιχειρήσεις που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Με φόντο την πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να δαιτηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στέλνοντς ταυτόχρονα σήμα ότι ενδέχεται να αρχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού τον Ιούνιο, η τριμηνιαία έρευνα της ΕΚΤ μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων έδειξε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αερομεταφορών, της εφοδιαστικής, των χημικών, των πλαστικών και των συσκευασιών έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών, συχνά, μάλιστα, σε διψήφια ποσοστά, ή έχουν αναγγείλει ανατιμήσεις, αντανακλώντας την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι διαφορές σε σύγκριση με το 2022

Ωστόσο, η ευρύτερη μετακύλιση των ανατιμήσεων σε άλλα είδη, τα οποία είναι πιο σημαντικά για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, είναι πιθανό να είναι πιο σταδιακή από ό,τι τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, επειδή οι μεγάλες εταιρείες έχουν προστατευθεί από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας.

«Αυτή η αντιστάθμιση κινδύνου θα πρέπει να περιορίσει κάπως τον αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα, καθώς η μετακύλιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας για αυτές τις εταιρείες ήταν λιγότερο άμεση, προερχόμενη κυρίως ή αποκλειστικά από μικρότερους, μη αντισταθμισμένους προμηθευτές που επιδιώκουν υψηλότερες τιμές εισροών», αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας της ΕΚΤ.

Ωστόσο, εάν ο πόλεμος και οι επακόλουθες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ δεν επιλυθούν σύντομα, οι επιχειρήσεις διαβλέπουν τον κίνδυνο μιας νέας έξαρσης του πληθωρισμού, παρόμοιας με εκείνη που παρατηρήθηκε το 2022-23, ανέφερε η ΕΚΤ.

«Μια σύγκρουση που θα διαρκέσει μήνες και όχι εβδομάδες -με την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο να παραμένει αποκλεισμένη και με περαιτέρω επιθέσεις σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου- θα οδηγήσει σε παγκόσμια έλλειψη όχι μόνο καυσίμων αλλά και πολλών προϊόντων που απαιτούν παράγωγα πετρελαίου για την κατασκευή τους», ανέφερε η ΕΚΤ, επισημαίνοντας το υδρογόνο και το ήλιο.

Ως παράγοντες που μετριάζουν την κρίση στην παρούσα συγκυρία σε σχέση με την περίοδο μετά την πανδημία, η ΕΚΤ ανέφερε την αδύναμη παγκόσμια ζήτηση, ειδικά από την Κίνα, την απουσία της αναμενόμενης άνθησης στον τομέα των υπηρεσιών και το χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής τόνωσης από τις δημοσιονομικές δαπάνες.

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων

Οι προσδοκίες των ερωτηθέντων για τον γενικό πληθωρισμό, όπως μετράται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), ήταν 2,7% για το 2026, 2,1% για το 2027 και 2,0% για το 2028.

Οι προσδοκίες για το 2026 και το 2027 αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο (που διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο του 2026). Οι προσδοκίες για το 2028 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.

Οι προσδοκίες για τον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, ήταν 2,2% για το 2026 και το 2027 και 2,1% για το 2028, αναθεωρημένες επίσης προς τα πάνω βραχυπρόθεσμα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Οι προσδοκίες για το μακροπρόθεσμο μέλλον (2030) παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,0% τόσο για τον συνολικό όσο και για τον δομικό πληθωρισμό.

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως αναμένουν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,0% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,3% το 2028. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, οι προσδοκίες αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026 και κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για το 2027, αλλά παρέμειναν αμετάβλητες για το 2028.

Οι προς τα κάτω αναθεωρήσεις οφείλονταν κυρίως στην αναμενόμενη αρνητική επίδραση των υψηλότερων τιμών ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνουν οι συντάκτες της έρευνας.

Οι προσδοκίες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ΑΕΠ παρέμειναν αμετάβλητες στο 1,3%.

Οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας παρέμειναν αμετάβλητες. Οι ερωτηθέντες ανέμεναν ότι το ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί στο 6,3% για το 2026, στο 6,2% για το 2027 και στο 6,1% για το 2028 και μακροπρόθεσμα (2030).

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους
ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

Πετρέλαιο και σύννεφα πολέμου στον Κόλπο «γκρέμισαν» τον Dow

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece – Η πρακτική της αεροπορικής

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies