Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με απώλειες-Αντοχές έδειξε ο FTSE 100

Με απώλειες έκλεισαν και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι ελπίδες για μια γρήγορη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο, ενώ παράλληλα εντείνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να βρίσκεται πλέον υπό ασφυκτική πίεση.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 1,05% στις 606 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,04% στις 10.265 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,54% στις 23.974 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,95% στις 7.979 μονάδες.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρή άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Bayer, μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου καλύτερων των εκτιμήσεων. Η γερμανική φαρμακευτική και βιοτεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 9% στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων.

Στο μεταξύ, η Vodafone ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 40,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Η Vodafone επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία 2,8 δισ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παρά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε απώλειες.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η πίεση προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ εντείνεται διαρκώς.

Πλέον, περισσότεροι από 70 βουλευτές του κυβερνώντος Labour Party, αλλά και κυβερνητικά στελέχη, ζητούν από τον Στάρμερ είτε να παραιτηθεί είτε να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του. Η πολιτική αναταραχή ακολουθεί τη βαριά ήττα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρά τις πιέσεις, ο Στάρμερ ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Όπως ανέφερε στους υπουργούς του, το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για αμφισβήτηση της ηγεσίας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ήδη αναλάβει δημόσια την ευθύνη για τα απογοητευτικά εκλογικά αποτελέσματα, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν πλέον «αμφισβητίες» στο εσωτερικό του κόμματος.

Η πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε άμεσα και τις αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και σήμερα. Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν κατά 12 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 5,126%.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν και στις τραπεζικές μετοχές της Βρετανίας, με τη NatWest Group να υποχωρεί κατά 4,1%, τη Lloyds Banking Group κατά 4,2% και τη Barclays κατά 4,1%.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργά τη Δευτέρα αμφισβήτησε ανοιχτά τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη», υποστηρίζοντας ότι το Ιράν απέστειλε «απαράδεκτη» αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.