ΔΕΗ: Το σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες, τις ΑΠΕ και το retail

Στην ενίσχυση της τηλεπικοινωνιακής της παρουσίας, χωρίς όμως να σχεδιάζει είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, προχωρά η ΔΕΗ, όπως ξεκαθάρισε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Γιώργος Στάσσης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ ετοιμάζεται να προσθέσει υπηρεσίες φωνής (σταθερή τηλεφωνία) στις ευρυζωνικές υπηρεσίες της, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα και την εμπορική διάθεση να τοποθετείται χρονικά μέσα στο καλοκαίρι.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για το τεύχος δημοπράτησης των αδειών κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 και 1800 ΜHz, ο κ. Στάσσης εξήγησε ότι στόχος δεν ήταν η προετοιμασία εισόδου στην κινητή αγορά, αλλά η καλύτερη κατανόηση των τεχνολογικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Όπως τόνισε, η εταιρεία συμμετείχε με σχόλια προκειμένου να αξιολογήσει πιθανές ευκαιρίες γύρω από ευρυζωνικές υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης, σε περιοχές όπου η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών παραμένει τεχνικά δύσκολη ή μη βιώσιμη οικονομικά.

Κεντρικός άξονας ανάπτυξης το δίκτυο DEH Fiber Grid

Ο ίδιος επανέλαβε με σαφήνεια ότι η ΔΕΗ δεν ενδιαφέρεται να γίνει πάροχος κινητής τηλεφωνίας αλλά, εξετάζει τεχνολογικές λύσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών της DEH Fiber Grid. Άλλωστε η ανάπτυξη του δικτύου διατηρεί κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας καθώς «χτίζεται» πάνω στις ενεργειακές υποδομές της ΔΕΗ.

Ήδη το δίκτυο καλύπτει 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τα 2,7 εκατ. έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

82% των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ και δίκτυα

Σταθερός πυλώνας ανάπτυξης και το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρέμειναν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η ευέλικτη παραγωγή, ήτοι τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα, οι υδροηλεκτρικές μονάδες και εκείνες του φυσικού αερίου καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Είναι ενδεικτικό ότι, από τις συνολικές επενδύσεις του πρώτου τριμήνου, οι οποίες έφτασαν τα 478 εκατ. ευρώ (περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 που ήταν στα 476 εκατ. ευρώ) το 82% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αναβάθμιση των δικτύων διανομής.

Στόχος τα 18,8 GW έως το 2030

Στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ προστέθηκαν έργα 1,1 GW με την εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ, στο τέλος του α’ τριμήνου, να φτάνει πλέον στα 7,2 GW με επιπλέον 6,7 GW να βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Συνεπώς, η ΔΕΗ παραμένει εντός τροχιάς για την επίτευξη του στόχου των 18,8 GW ΑΠΕ έως το 2030.

Άλμα 141% στην παραγωγή ΑΠΕ

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 141% και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh, από 1,5 TWh το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία αυξήθηκε κατά 282% ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και εξαιτίας των βελτιωμένων ανεμολογικών συνθηκών που οδήγησαν σε αύξηση της αιολικής παραγωγής κατά 30%.

Όσο για την παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 23%, καθώς προστέθηκαν νέες μονάδες, παρά το γεγονός ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ηλιοφάνεια και τοπικές χιονοπτώσεις περιόρισαν την παραγωγή τους (κυρίως στο χαρτοφυλάκιο της Ρουμανίας). Έτσι, το μερίδιο των ΑΠΕ έφτασε στο 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Σταθερό το μερίδιο στη λιανική ρεύματος στην Ελλάδα

Σχετικά με τη δραστηριότητα στη λιανική, η θέση του ομίλου στην αγορά παρέμεινε ανθεκτική, με το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα να διατηρείται σταθερό στο 50%, ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε ελαφρώς στο 15%, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού.

Σχετικά με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφηκε οριακή μείωση στην Ελλάδα, λόγω ηπιότερων καιρικών συνθηκών, ενώ στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 1,2%, αντανακλώντας τις ψυχρότερες καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε αυτό το περιβάλλον, ο όγκος πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση.

Επενδύσεις στα δίκτυα διανομής και οι δείκτες διακοπών

Όσο για τα δίκτυα διανομής ρεύματος, η ΔΕΗ συνέχισε τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίησή τους με επενδύσεις ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι αυξημένες επενδύσεις θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου, διασφαλίζοντας υψηλότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο δείκτης SAIDI (καταδεικνύει τη μέση συνολική διάρκεια διακοπών ρεύματος) στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 30 λεπτά (από 21 λεπτά), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε στα 18 λεπτά (από 19 λεπτά). Αντίστοιχα, ο δείκτης SAIFI (δείχνει τη μέση συχνότητα διακοπών ρεύματος ανά πελάτη) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,3 φορές), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,5 φορές). Η επιδείνωση των δεικτών στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, οφείλεται κυρίως σε βλάβες στο δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, με τη διείσδυσή τους στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 19% (από 14%), ενώ στη Ρουμανία βρίσκεται στο 62% (από 57%).