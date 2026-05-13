ΔΕΗ: Το σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες, τις ΑΠΕ και το retail

Η ΔΕΗ επιταχύνει επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα και διατηρεί ισχυρή θέση στη λιανική αγορά ενέργειας

Business 13.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΔΕΗ: Το σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες, τις ΑΠΕ και το retail
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην ενίσχυση της τηλεπικοινωνιακής της παρουσίας, χωρίς όμως να σχεδιάζει είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, προχωρά η ΔΕΗ, όπως ξεκαθάρισε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Γιώργος Στάσσης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ ετοιμάζεται να προσθέσει υπηρεσίες φωνής (σταθερή τηλεφωνία) στις ευρυζωνικές υπηρεσίες της, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα και την εμπορική διάθεση να τοποθετείται χρονικά μέσα στο καλοκαίρι.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για το τεύχος δημοπράτησης των αδειών κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 και 1800 ΜHz, ο κ. Στάσσης εξήγησε ότι στόχος δεν ήταν η προετοιμασία εισόδου στην κινητή αγορά, αλλά η καλύτερη κατανόηση των τεχνολογικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Όπως τόνισε, η εταιρεία συμμετείχε με σχόλια προκειμένου να αξιολογήσει πιθανές ευκαιρίες γύρω από ευρυζωνικές υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης, σε περιοχές όπου η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών παραμένει τεχνικά δύσκολη ή μη βιώσιμη οικονομικά.

Κεντρικός άξονας ανάπτυξης το δίκτυο DEH Fiber Grid

Ο ίδιος επανέλαβε με σαφήνεια ότι η ΔΕΗ δεν ενδιαφέρεται να γίνει πάροχος κινητής τηλεφωνίας αλλά, εξετάζει τεχνολογικές λύσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών της DEH Fiber Grid. Άλλωστε η ανάπτυξη του δικτύου διατηρεί κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας καθώς «χτίζεται» πάνω στις ενεργειακές υποδομές της ΔΕΗ.

Ήδη το δίκτυο καλύπτει 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τα 2,7 εκατ. έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

82% των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ και δίκτυα

Σταθερός πυλώνας ανάπτυξης και το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρέμειναν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η ευέλικτη παραγωγή, ήτοι τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα, οι υδροηλεκτρικές μονάδες και εκείνες του φυσικού αερίου καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Είναι ενδεικτικό ότι, από τις συνολικές επενδύσεις του πρώτου τριμήνου, οι οποίες έφτασαν τα 478 εκατ. ευρώ (περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 που ήταν στα 476 εκατ. ευρώ) το 82% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αναβάθμιση των δικτύων διανομής.

Στόχος τα 18,8 GW έως το 2030

Στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ προστέθηκαν έργα 1,1 GW με την εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ, στο τέλος του α’ τριμήνου, να φτάνει πλέον στα 7,2 GW με επιπλέον 6,7 GW να βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Συνεπώς, η ΔΕΗ παραμένει εντός τροχιάς για την επίτευξη του στόχου των 18,8 GW ΑΠΕ έως το 2030.

Άλμα 141% στην παραγωγή ΑΠΕ

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 141% και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh, από 1,5 TWh το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία αυξήθηκε κατά 282% ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και εξαιτίας των βελτιωμένων ανεμολογικών συνθηκών που οδήγησαν σε αύξηση της αιολικής παραγωγής κατά 30%.

Όσο για την παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 23%, καθώς προστέθηκαν νέες μονάδες, παρά το γεγονός ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ηλιοφάνεια και τοπικές χιονοπτώσεις περιόρισαν την παραγωγή τους (κυρίως στο χαρτοφυλάκιο της Ρουμανίας). Έτσι, το μερίδιο των ΑΠΕ έφτασε στο 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Σταθερό το μερίδιο στη λιανική ρεύματος στην Ελλάδα

Σχετικά με τη δραστηριότητα στη λιανική, η θέση του ομίλου στην αγορά παρέμεινε ανθεκτική, με το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα να διατηρείται σταθερό στο 50%, ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε ελαφρώς στο 15%, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού.

Σχετικά με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφηκε οριακή μείωση στην Ελλάδα, λόγω ηπιότερων καιρικών συνθηκών, ενώ στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 1,2%, αντανακλώντας τις ψυχρότερες καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε αυτό το περιβάλλον, ο όγκος πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση.

Επενδύσεις στα δίκτυα διανομής και οι δείκτες διακοπών

Όσο για τα δίκτυα διανομής ρεύματος, η ΔΕΗ συνέχισε τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίησή τους με επενδύσεις ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι αυξημένες επενδύσεις θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου, διασφαλίζοντας υψηλότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο δείκτης SAIDI (καταδεικνύει τη μέση συνολική διάρκεια διακοπών ρεύματος) στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 30 λεπτά (από 21 λεπτά), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε στα 18 λεπτά (από 19 λεπτά). Αντίστοιχα, ο δείκτης SAIFI (δείχνει τη μέση συχνότητα διακοπών ρεύματος ανά πελάτη) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,3 φορές), ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε σε 0,4 φορές (από 0,5 φορές). Η επιδείνωση των δεικτών στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, οφείλεται κυρίως σε βλάβες στο δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, με τη διείσδυσή τους στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 19% (από 14%), ενώ στη Ρουμανία βρίσκεται στο 62% (από 57%).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  
ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue
Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών
Business

Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών
Trastor: Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό – Προς δυο φορές υπερκάλυψη
Business

Ισχυρό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της Trastor - Στόχος 2 φορές υπερκάλυψη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Business
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών
Business

Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί μεγάλα έργα στην Κρήτη που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού

Trastor: Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό – Προς δυο φορές υπερκάλυψη
Business

Ισχυρό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της Trastor - Στόχος 2 φορές υπερκάλυψη

Το βιβλίο προσφορών της Trastor κλείνει στις 14.00 ενώ η τιμή διάθεσης εκτιμάται πως θα κλειδώσει στο 1 ευρώ ανά μετοχή.

Τράπεζες: Δημιουργούν πρόσθετες ροές εσόδων μέσω ομολόγων
Τράπεζες

Πώς οι τράπεζες μετατρέπουν τη ρευστότητα σε... νέα έσοδα

Η αξία των ομολογιακών τίτλων για τις τρεις συστημικές τράπεζες αυξήθηκε συνολικά κατά 8,2 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
CrediaBank: Με τιμή στόχο 1,55 ευρώ αρχίζει την κάλυψη η Euroxx
Τράπεζες

Με τιμή στόχο 1,55 ευρώ αρχίζει την κάλυψη για τη CrediaBank η Euroxx

Η Euroxx χαρακτηρίζει την CrediaBank ως τον «πέμπτο τραπεζικό πυλώνα» στην Ελλάδα - Τι προβλέπει για τα κέρδη

Latest News
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό

Ο χρυσός βάλλεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Σι - Τραμπ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies