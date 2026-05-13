Ιαπωνία: Πώς ο πόλεμος έκανε τα πατατάκια ασπρόμαυρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο κορυφαίος κατασκευαστής σνακ στην Ιαπωνία κατέληξε σε μια δημιουργική λύση για την εξοικονόμηση πρώτων υλών που προέρχονται από το πετρέλαιο: θα αλλάξει τις έντονα χρωματισμένες συσκευασίες του σε ασπρόμαυρες.

Σε μια εντυπωσιακή κίνηση, η Calbee με έδρα το Τόκιο ανακοίνωσε την Τρίτη, ότι θα χρησιμοποιήσει προσωρινά μόνο δύο χρώματα μελανιού σε 14 από τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των τσιπς, των σνακ Kappa Ebisen και των δημητριακών πρωινού Frugra. Τα προϊόντα με τη νέα συσκευασία θα κυκλοφορήσουν στα ράφια των καταστημάτων από τις 25 Μαΐου, σύμφωνα με το Reuters.

Η Calbee, η οποία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς σνακ, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία είχε ως στόχο τη διατήρηση σταθερών αποστολών σε απάντηση στην ασταθή προσφορά που επηρεάζει «ορισμένες πρώτες ύλες» λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Οι εταιρείες στην Ιαπωνία έχουν προσπαθήσει τελευταία να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους και των ελλείψεων σε πρώτες ύλες, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να καθησυχάσει το κοινό και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις προμήθειες. Το μελάνι εκτύπωσης απαιτεί νάφθα, ένα παράγωγο πετρελαίου για το οποίο η Ιαπωνία βασίζεται σε εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 40% της κατανάλωσής της.

Πρωτοσέλιδο στην Ιαπωνία

Τα πατατάκια Calbee είναι άμεσα αναγνωρίσιμα για τα πολύχρωμα σχέδιά τους με εικόνες προϊόντων σε φόντο που μπορεί να είναι πορτοκαλί και κίτρινο.

Η είδηση ​​​​για την κίνηση της 77χρονης εταιρείας έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ιαπωνία. Ακολούθησε έναν σύντομο πανικό τον Μάρτιο μεταξύ των οπαδών μιας διαφορετικής μάρκας σνακ που σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή ενός δημοφιλούς είδους, επικαλούμενοι δυσκολίες στην προμήθεια του βαρέος πετρελαίου που απαιτείται για τη λειτουργία του εργοστασίου της.

Ερωτηθείς για την απόφαση της Calbee, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εγχώρια διύλιση νάφθας συνεχίζεται με τη χρήση αποθεματοποιημένου αργού πετρελαίου, ενώ οι εισαγωγές από χώρες εκτός Μέσης Ανατολής έχουν τριπλασιαστεί τον Μάιο σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά για άμεση διακοπή του εφοδιασμού με μελάνι εκτύπωσης ή νάφθα και αναγνωρίζουμε ότι η Ιαπωνία στο σύνολό της έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ποσότητες», δήλωσε στο Reuters ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Κέι Σάτο.