JPMorgan: Σαρωτικός ανασχηματισμός στην επενδυτική τραπεζική

Σε αναδιοργάνωση των ανώτερων κλιμακίων του επενδυτικού τμήματός της προχωράει η JPMorgan στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης με φόντο την άνθηση των deals στη Wall Street.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η επικεφαλής κάλυψης επενδυτικών τραπεζών Dorothee Blessing, ο παγκόσμιος επικεφαλής κεφαλαιαγορών Kevin Foley και ο παγκόσμιος συν-επικεφαλής του ομίλου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Jared Kaye θα διοριστούν συν-επικεφαλής των παγκόσμιων επενδυτικών τραπεζών, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σύμφωνα με τους FT.

Η αναδιοργάνωση

Η αναδιοργάνωση, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στο προσωπικό την Τετάρτη, θα φέρει επίσης τους επαγγελματίες συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό την ομπρέλα των ομάδων κάλυψης του κλάδου – μια δομή ολοένα και πιο δημοφιλής μεταξύ των τραπεζών bulge-bracket στο πλαίσιο του μεταξύ τους ανταγωνισμού για deals.

Ο Charles Bouckaert, συν-επικεφαλής βιομηχανικής επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan, θα αντικαταστήσει επίσης τον Anu Aiyengar ως παγκόσμιος επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών της τράπεζας, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν στους FT. Ο Aiyengar, ένας βετεράνος της JPMorgan με 26 χρόνια εμπειρίας, θα γίνει παγκόσμιος πρόεδρος επενδυτικών τραπεζών, πρόσθεσαν.

Οι αλλαγές αποφασίστηκαν εν μέσω μιας άνθησης που παρατηρείται στα deals, παρά τις επιπτώσεις στις αγορές από τον πόλεμο ση Μ. Ανατολή και την αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Είναι ενδεικτικό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ανήλθαν συνολικά σε σχεδόν 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, ο δεύτερος υψηλότερος όγκος από το 1970, όταν άρχισε η καταγραφή τους.

Στο πρώτο τρίμηνο, τα έσοδα της JPMorgan από την επενδυτική τραπεζική εκτοξεύτηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας το καλύτερο ξεκίνημα ενός έτους για το τμήμα. Επίσης, η τράπεζα παρείχε συμβουλές για συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών αξίας 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, δεύτερη μόνο μετά την Goldman Sachs στη Wall Street, σύμφωνα με την Dealogic, εταιρεία παρακολούθησης του κλάδου.

Οι αλλαγές που προηγήθηκαν

Ο ανασχηματισμός έρχεται μετά από μια σειρά αλλαγών στην τράπεζα τον περασμένο χρόνο. Τον Οκτώβριο, ο συν-επικεφαλής της JPMorgan για την παγκόσμια τραπεζική, Filippo Gori, παρέδωσε τον έλεγχο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της τράπεζας στους Conor Hillery και Matthieu Wiltz για να ηγηθούν από κοινού των δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι τραπεζίτες στη Wall Street απολαμβάνουν μια αύξηση της δραστηριότητας στα deals, η οποία οφείλεται στην ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων συναλλαγών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κραδασμοί και οι φόβοι για τον πληθωρισμό έχουν δημιουργήσει κάποια αβεβαιότητα γύρω από πιθανές συμφωνίες.

Η JPMorgan πρόσφατα έδωσε συμβουλές σχετικά με τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 33,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας AES Corporation από την Global Infrastructure Partners και την EQT της BlackRock, καθώς και τη συγχώνευση της Coterra Energy και της Devon Energy για τη δημιουργία ενός γίγαντα γεώτρησης σχιστολιθικού πετρελαίου αξίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων.