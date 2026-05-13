Πετρέλαιο: Στα 106,55 δολάρια – Αδιέξοδο στη Μ. Ανατολή

Στα υψηλά παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, διακόπτοντας ωστόσο ένα τριήμερο ράλι, καθώς οι επενδυτές περίμεναν εξελίξεις γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονταν για τη σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος στην Κίνα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 1,22 δολάρια, ή 1,1%, στα 106,55 δολάρια το βαρέλι στις 06:10 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού μειώθηκαν κατά 1,16 δολάρια, ή 1,1%, στα 101,02 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Και τα δύο σημεία αναφοράς κινούνται ως επί το πλείστον γύρω ή πάνω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και η Τεχεράνη ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ.

Οι προσπάθειες για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν δεν έχουν ακόμη επιφέρει ουσιαστική πρόοδο, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία παρέμεινε σε κίνδυνο αφότου η Ουάσινγκτον απέρριψε την τελευταία απάντηση της Τεχεράνης σε ένα προτεινόμενο ειρηνευτικό πλαίσιο.

Το πετρέλαιο θα μείνει πάνω από τα 100 δολάρια

Το Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς τόσο από τις αμερικανικές όσο και από τις ιρανικές δυνάμεις, παραμένοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις και διαταράσσοντας σημαντικές ροές αργού, φυσικού αερίου και καυσίμων.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, αν και ο Τραμπ υπέδειξε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις θα έχουν προτεραιότητα έναντι των εξελίξεων γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Ξεχωριστά, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας που συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή αύξησαν τις πιέσεις στις τιμές.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου προβλέπεται να παραμείνουν στα «χαμηλά των 100 δολαρίων» για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά ακόμη και από τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα JP Morgan.

Η τράπεζα δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προμήθειες πετρελαίου στην περιοχή δεν θα επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία σύντομα.

Η ανάλυση έρχεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ήταν «εντελώς απαράδεκτη».