Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Στην ανάγκη επιπλέον τραπεζικής ενοποίησης στάθηκε για ακόμη μια φορά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση με τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό Ενρίκο Λέτα. Είναι κάτι που ο πρόεδρος του Eurogroup έθεσε ως προτεραιότητα, κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης των νέων του καθηκόντων, ενώ απηχεί και τις απόψεις της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο βασικός στόχος για τον κ. Πιερρακάκη είναι η επιδίωξη να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των υψηλών αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών και των επενδυτικών αναγκών της ευρωπαϊκής οικονομίας, αίροντας ρυθμιστικά εμπόδια, εναρμονίζοντας κανόνες και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή ροή κεφαλαίων.

Τι εξυπηρετεί;

Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις, που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 10 τρισ. ευρώ και σήμερα σε μεγάλο βαθμό παραμένουν αδρανείς ή κατευθύνονται εκτός Ευρώπης, θα μπορούν να διοχετευθούν αποτελεσματικότερα σε επενδύσεις εντός της Ένωσης, σε στρατηγικούς τομείς όπως η καινοτομία, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Για την Ελλάδα, η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Η ανάπτυξη πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αναμένεται να διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες. Τουλάχιστον αυτό εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες

Χθες, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών καταθέσεων και συνολικά της τραπεζικής ένωσης (SIU – Savings and Investments Union Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων), σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν προχώρησε εγκαίρως σε «προφανείς» μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητά της. Όπως ανέφερε, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και στη βιομηχανία, γεγονός που περιορίζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι το μέγεθος των ευρωπαϊκών τραπεζών παραμένει περιορισμένο εάν συγκριθεί με τους αμερικανικούς και κινεζικούς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων ευρωπαϊκών «πρωταθλητών».

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία της Alpha Bank με τη Unicredit, ως παράδειγμα ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικά και στην κυβερνοασφάλεια, καθώς η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή αυξάνει τους κινδύνους αλλά και τις απαιτήσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών.