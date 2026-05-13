Noval Property: Το «στοίχημα» για το 2026 – Τα project που μπαίνουν στο επίκεντρο

Νέα έργα, εξαγορές και έμφαση στο μεγάλο project του The Grid περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο της Noval Property, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να τρέξει ακόμη πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Αυτό προκύπτει από την παρουσίαση της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπου η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για διατήρηση των αναπτυξιακών ρυθμών και το 2026 παρά την γεωπολιτική συγκυρία.

Σύμφωνα με την διοίκηση, η Noval δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική στόχευση όσον αφορά στην κατά προτεραιότητα αξιοποίηση των ακινήτων του ομίλου Viohalco. Δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο «επιλεκτικών εξαγορών» εάν εμφανιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.

Το project του The Grid της Noval

Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το project του The Grid στο Μαρούσι που αναπτύσσεται στο οικόπεδο της πρώην Kodak στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 62.000 τ.μ. και αφορά στη δημιουργία γραφειακών χώρων. Όπως είπε ο CEO της Noval, Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, θα δοθεί προτεραιότητα στην πρόοδό του, παρότι αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο κατασκευαστικά project, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η εξαγορά του ποσοστού (50%) που κατέχει η BrookLane στο The Grid, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει το κατάλληλο τίμημα.

Ο κ. Κουτσοποδιώτης ανέφερε ακόμη ότι η ΕΥ θα εγκατασταθεί στις αρχές του 2027, αντί για το τέλος του 2026 όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, προσθέτοντας πως στη συνέχεια θα πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι μισθωτές. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για τη μίσθωση περίπου 6.000 τ.μ. ενώ απομένουν περίπου 12.000 τ.μ. προς διάθεση, με μεγάλες εταιρείες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Το «project-μαμούθ» στην Πειραιώς…

Στο επίκεντρο παραμένει και η ανάπλαση στην οδό Πειραιώς, στην έκταση που στέγασε το πρώτο εργοστάσιο της Βιοχάλκο. Το χρονοδιάγραμμα για το mega project των 250 εκατ. ευρώ έχει πλέον συγκεκριμένους σταθμούς: το Προεδρικό Διάταγμα αναμένεται το φθινόπωρο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τις μπουλντόζες που υπολογίζεται να πιάσουν δουλειά το 2028.

Την ίδια ώρα, η Noval διευρευνά τις προοπτικές επέκτασης του River West. Η διοίκηση ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις με τους όμορους ιδιοκτήτες περιγράφονται ως μια δύσκολη εξίσωση με σύνθετες παραμέτρους.

Όσον αφορά στο ασταθές διεθνές σκηνικό και τις πληθωριστικές πιέσεις, η διοίκηση της Noval εμφανίστηκε καθησυχαστική για την πορεία της λιανικής. Η επισκεψιμότητα στα εμπορικά της ακίνητα παραμένει σε ανοδική τροχιά, με την καταναλωτική συμπεριφορά να δείχνει –προς το παρόν– αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και την οικονομική επιβράδυνση.

Οι πληρότητες στο Ardittos House

Ειδική μνεία έγινε στο Ardittos House στο Μετς. Η πληρότητα κινείται στο 60% ενώ για να «ζεσταθεί» το ενδιαφέρον των υποψήφιων μισθωτών, η εταιρεία δεν δίστασε να προχωρήσει σε διορθώσεις στις τιμές. Οι αρχικές απαιτήσεις των 11.000 ευρώ για τους μεγάλους χώρους και των 5.000 ευρώ για τους μικρότερους έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, με στόχο την επιτάχυνση των υπογραφών και το κλείσιμο των κενών χώρων.

Σε επίπεδο οικονομικών προοπτικών, η Noval εκτίμησε ότι τα έσοδα από μισθώματα θα διαμορφωθούν στα 41-43 εκατ. ευρώ το 2026, έναντι περίπου 38 εκατ. ευρώ σήμερα, με μεγάλο μέρος της αύξησης να προέρχεται από νέες μισθώσεις. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι περίπου το 16% του χαρτοφυλακίου αφορά ακίνητα υπό ανάπτυξη, ενώ η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ και η καθαρή αξία ενεργητικού στα 550 εκατ. ευρώ.