Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Τρίτη στην Wall Street, επηρεασμένος από τις ζημιές στις μετοχές τεχνολογίας και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε ένα πιο αυξημένο από το αναμενόμενο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο.

Ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά κατά 0,11% και έκλεισε στις 49.760,56, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,16% κλείνοντας στις 7.400,96 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε πτωτικά κατά 0,71% και έκλεισε στις 26.088,203 μονάδες.

Η Micron Technology — η οποία οδήγησε τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite σε ιστορικά υψηλά την Δευτέρα — άλλαξε πορεία, υποχωρώντας περισσότερο από 10%. Η μετοχή εκτοξεύτηκε πάνω από 37% την περασμένη εβδομάδα και περίπου 53% τον προηγούμενο μήνα εν μέσω ράλι στις μνήμες τσιπ.

Η Advanced Micro Devices και η Qualcomm επίσης σημείωσαν πτώση 6% και 14%, αντίστοιχα. Τον περασμένο μήνα, η AMD ανέβηκε περισσότερο από 74%, ενώ η Qualcomm κέρδισε πάνω από 39%.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3% για να διαπραγματευτούν πάνω από 101 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent σκαρφάλωσε κατά 3% πάνω από τα 107 δολάρια. Αυτά τα κέρδη βασίστηκαν στην άνοδο της Δευτέρας, αφού ο Πρόεδρος Donald Trump χαρακτήρισε την ανακωχή ενός μηνός μεταξύ των Η.Π.Α. και του Ιράν «απίστευτα αδύναμη» και «σε μηχανική υποστήριξη» μετά την απόρριψη μιας «απερίγραπτης» αντιπρότασης από την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην τελευταία της πρόταση, η Ιράν έχει επιμείνει σε πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, την απελευθέρωση των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Με τις τιμές της ενέργειας υψηλές, οι traders παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στον πληθωρισμό και τις καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της οικονομίας.

Τον Απρίλιο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6%, θέτοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,8%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Ενώ η μηνιαία αύξηση του βασικού πληθωρισμού ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προέβλεπαν αύξηση 3,7% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Αυτός ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν ο υψηλότερος από τον Μάιο του 2023.

«Δεν είναι σαν να πρόκειται για χιονοστιβάδα, αλλά είναι μία σταθερή ανοδική κίνηση», δήλωσε στο CNBC ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός απλώς «θα συνεχίσει να αυξάνεται» όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εν μέσω έλλειψης προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Καθώς οι τιμές της βενζίνης και άλλες τιμές είναι υψηλότερες, θα πιέζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, οπότε η κατάσταση προδιαγράφει συνεχείς δυσκολίες για τον καταναλωτή», είπε.