Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη». Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN είναι απίθανο να ληφθεί σημαντική απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Ιρανός αξιωματούχος, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο στο 90% (βαθμός κατάλληλος για όπλα) σε περίπτωση επίθεσης. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού» και «όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν κρυφά στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Λαβάν, ιρανικό έδαφος στον Κόλπο.

Στον Λίβανο συνεχίζονται οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ να απαντά με επιθέσεις σε ισραηλινά στρατεύματα που έχουν εισβάλλει στη χώρα. Ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διεμήνυσε ότι το οπλοστάσιό της δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ και αποτελεί εσωτερικό ζήτημα του Λιβάνου.

