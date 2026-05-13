Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις – Στο επίκεντρο η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Μικτές τάσεις κατέγραψαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου στις ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών για τις αυξημένες τιμές πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Στο μέτωπο του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία ενός μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι «απίστευτα εύθραυστη» και «βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη», αφού απέρριψε αντιπρόταση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη», για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, υποστήριξε ότι ο Trump δεν χρειάζεται έγκριση από το Κογκρέσο για την επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Η δήλωση έρχεται μετά την παρέλευση του ορίου των 60 ημερών που προβλέπει η ομοσπονδιακή νομοθεσία περί πολεμικών εξουσιών για την εξασφάλιση άδειας χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

Η συνάντηση κορυφής στην Κίνα

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη συνάντηση του Trump με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, όπου αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι δείκτες

Στα χρηματιστήρια της Ασίας, ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες και έκλεισε με άνοδο 1,75%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,46%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,66% και ο Topix κατέγραψε κέρδη 1,36%, ενώ στην Αυστραλία ο ASX υποχώρησε κατά 0,40%.

Στην Κίνα, ο CSI 300 έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο Hang Seng στο Hong Kong σημείωσε άνοδο 0,24%.

Ανεργία στη Ν. Κορέα

Στο μεταξύ, η εποχικά προσαρμοσμένη ανεργία στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Απρίλιο, αυξημένη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε στα 28,96 εκατομμύρια τον Απρίλιο, καταγράφοντας αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 0,2% ή κατά 2.000 άτομα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, φτάνοντας τις 853.000.