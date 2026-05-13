ΔΕΗ: Ρεκόρ ζήτησης για την ΑΜΚ – Στο τραπέζι προσφορές 10 δισ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα 10 δισ. πλησιάζουν οι προφορικές ενδείξεις συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, χαρακτηριστικές του μεγάλου ενδιαφέροντος από την πλευρά ξένων επενδυτών, λίγο πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Οπως όλα δείχνουν, τα roadshows σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη εκτιμάται ότι διασφαλίζουν τα 4 δισ. ευρώ που είναι το ζητούμενο της ΑΜΚ και -σημειωτέον- αυτές οι προφορικές προσφορές αφορούν μόνο θεσμικούς, συνεπώς αναμένονται πιθανότατα επιπλέον κεφάλαια από family offices του εξωτερικού, επενδυτές από Ασία ή hedge funds.

Ετσι, δεν θεωρείται απίθανο, η ΔΕΗ να σηκώσει τελικά κάπως περισσότερα κεφάλαια από τα αρχικά 4 δισ. που προγραμμάτιζε, με δεδομένη την εκρηκτική ζήτηση που καταγράφεται.

Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Γιώργος Στάσσης, μιλώντας νωρίτερα στους αναλυτές κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, μετά το «πράσινο φως» που θα δοθεί από τη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης, η διαδικασία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις επεσήμανε ότι θα υπάρχει ανακοίνωση για την έναρξη του book building το οποίο θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Μάλιστα, τόνισε ότι, κατά τη διαδικασία, η εταιρεία θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους επενδυτές μέσω ενός virtual roadshow, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων στην έκδοση. Στόχος της αύξησης κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. ευρώ της επιχείρησης.

Η διοίκηση θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ, με τις δραστηριότητες διανομής να λειτουργούν ως παράγοντας σταθερότητας απέναντι στις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς.

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι στόχοι του 2026 είναι απολύτως επιτεύξιμοι», ήταν το βασικό μήνυμα του κ. Στάσση, ο οποίος συνέδεσε την επερχόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση με τη δυνατότητα της εταιρείας να περάσει σε μία νέα φάση ανάπτυξης μετά το 2030.

Άλλωστε, η στρατηγική της ΔΕΗ είναι να εξελιχθεί σε έναν από τους κυρίαρχους ενεργειακούς παίκτες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ενισχυμένες επιδόσεις σε κερδοφορία, μερίσματα και αποδόσεις.

Τι αλλάζει με την ΑΜΚ

Σε ό,τι αφορά τη σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου, η Διοίκηση του ομίλου επανέλαβε ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής του στο 33,4%, ενώ η CVC έχει ήδη εκφράσει πρόθεση συμμετοχής έως 1,2 δισ. ευρώ.