Trastor: Στο 1 ευρώ κλειδώνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Tην εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη 13/5 ανακοίνωσε η Trastor.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί σε €1,00 ανά Νέα Μετοχή, υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι διαχειριστές της Συνδυασμένης Προσφοράς έχουν λάβει εντολές που υπερβαίνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην εν λόγω τιμή.

H τελική Τιμή Διάθεσης και το τελικό μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία εν ευθέτω χρόνω.

Η περίοδος βιβλίου προσφορών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2026 στις 10:00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2026 στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Η Διεθνής Προσφορά πραγματοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο (11 Μαΐου 2026 – 13 Μαΐου 2026).

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις.