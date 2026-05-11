Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν

Πίεση προκειμένου να περιορίσει -αν όχι να αποσύρει- η Κίνα την υποστήριξή της στο Ιράν αναμένεται ευρέως να ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο την Τετάρτη.

«Θα περίμενα από τον πρόεδρο να ασκήσει πίεση», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος ενημερώνοντας δημοσιογράφους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με την παροχή εξαρτημάτων διπλής χρήσης και- πιθανά- όπλων.

«Περιμένω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι έχετε δει κάποιες ενέργειες, δηλαδή κυρώσεις, από την πλευρά των ΗΠΑ μόλις τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Κυρώσεις

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών επέβαλε την Παρασκευή κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες δορυφόρων για την παροχή εικόνων και άλλων υπηρεσιών στο Ιράν που το βοήθησαν να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στην Yushita Shanghai International Trade για τη βοήθεια που παρείχε στο Ιράν να εισάγει φορητά συστήματα αεράμυνας [Manpad] από την Κίνα.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Τραμπ

Ο Τραμπ θα φτάσει στην Κίνα την Τετάρτη για τη δεύτερη σύνοδό του με τον Σι κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν την Πέμπτη πριν από την περιήγησή τους στον Ναό του Ουρανού και το επίσημο δείπνο το ίδιο βράδυ. Επίσης, θα δοθεί γεύμα εργασίας την Παρασκευή πριν την αναχώρηση του Τραμπ για τις ΗΠΑ.

Η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν συμφωνίες στους τομείς της αεροδιαστημικής, της γεωργίας και της ενέργειας. Και οι δύο πλευρές συζητούν πιθανές κινεζικές αγορές αεροσκαφών Boeing και σόγιας.

Η Κέλι δήλωσε ότι εργάζονται για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου για τη διαχείριση του εμπορίου μη ευαίσθητων προϊόντων και τη σύσταση ενός Συμβουλίου Επενδύσεων ως φόρουμ για τη συζήτηση διμερών επενδύσεων.

Ωστόσο, ένας τρίτος αξιωματούχος υποβάθμισε τις προσδοκίες για μεγάλες επενδύσεις. «Δεν υπάρχει πρόταση για κάποια μεγάλη επένδυση», είπε.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η δημιουργία ενός εμπορικού συμβουλίου θα απαιτήσει και από τις δύο πλευρές να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας. Υπονόησε επίσης ότι οι αγορές αεροδιαστημικής και γεωργίας ενδέχεται να μην γίνουν πριν από τη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου. «Το αν θα γίνει στο ταξίδι ή λίγο αργότερα, θα φανεί», ανέφερε.

Το θέμα της Ταϊβάν

Πριν από την επίσκεψη, Κινέζοι αξιωματούχοι παροτρύνουν τις ΗΠΑ να αλλάξουν την πολιτική τους απέναντι στην Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει ο Τραμπ να πει ότι οι ΗΠΑ «αντιτίθενται» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και μάλιστα, σύμφωνα με τους FT, αξωματούχοι στην Ταϊπέι και ορισμένοι στην Ουάσινγκτον ανησυχούν ότι ο Τραμπ μπορεί να συμφωνήσει με την αλλαγή ρητορικής.

Ερωτηθείς για την κατάσταση, ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος είπε: «Δεν περιμένουμε να δούμε αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ [για την Ταϊβάν] στο μέλλον».

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε ένα πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν τον Δεκέμβριο. Εργάζεται πάνω σε ένα άλλο πακέτο που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά καθυστέρησε την κοινοποίηση στο Κογκρέσο για να αποφύγει επιπτώσεις ενόψει της συνόδου κορυφής.

Ο πρώτος αξιωματούχος σημείωσε, ωστόσο, ότι ο Τραμπ είχε ήδη συμφωνήσει να παράσχει στην Ταϊβάν περισσότερα όπλα από όσα ενέκρινε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της θητείας του.

Τεχνητή νοημοσύνη

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ και ο Σι πιθανότατα θα συζητήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τις δυνατότητες μοντέλων όπως το Mythos της Anthropic. Ο δεύτερος αξιωματούχος που μίλησε στους FT είπε ότι θα ήταν «καλό» να υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας.

«Πώς θα μοιάζει αυτό το κανάλι επικοινωνίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Αλλά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία με τη συνάντηση των ηγετών για να ανοίξουμε μια συζήτηση», είπε.

Ο Τραμπ και ο Σι συναντώνται έξι μήνες μετά την επίτευξη εκεχειρίας ενός έτους στον εμπορικό πόλεμο στη σύνοδο κορυφής τους στη Νότια Κορέα. Ο δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι δεν ήταν σαφές εάν θα παρατείνουν την εκεχειρία στο Πεκίνο ή αργότερα. «Είμαι βέβαιος ότι θα ανακοινώσουμε οποιαδήποτε πιθανή παράταση την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε.