MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στον MSCI Greece Standard εντάσσεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς κρίθηκε ότι πληροί όλα τα κριτήρια προκειμένου να γίνει η ένατη μετοχή στον ελληνικό δείκτη

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεώρηση των δεικτών του παρόχου MSCI, για τον Μάιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα προστεθεί στον MSCI Greece Standard Index, ο οποίος περιλαμβάνει σήμερα οκτώ μετοχές, τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn και Jumbo.

Επίσης, στον Small Cap Greece, εισέρχεται η CrediaBank, ενώ αφαιρείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς αναβαθμίστηκε στον Standard. Από τον Small Cap όμως αφαιρείται και η Cenergy.

Οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναθεώρηση θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή 29 Μαΐου, με ημερομηνία εφαρμογής τη 2α Ιουνίου 2026.

Γενικές αλλαγές από τον MSCI

Μεταξύ των βασικών αλλαγών, στους δείκτες MSCI Global Standard Indexes θα προστεθούν 49 μετοχές και θα αφαιρεθούν 101 από τον δείκτη MSCI ACWI Index. Οι τρεις μεγαλύτερες νέες εισαγωγές στον MSCI World Index, με βάση τη συνολική χρηματιστηριακή αξία, είναι οι Medline A, MasTec και TechnipFMC από τις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, οι σημαντικότερες προσθήκες στον MSCI Emerging Markets Index είναι οι Itau Unibanco On από τη Βραζιλία, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company A από την Κίνα και Sichuan Biokin Pharmaceutical A επίσης από την Κίνα.

Στους δείκτες MSCI Global Small Cap Indexes καταγράφονται 246 προσθήκες και 195 διαγραφές στον MSCI ACWI Small Cap Index, ενώ στον MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) θα πραγματοποιηθούν 208 προσθήκες και 209 διαγραφές. Παράλληλα, στον MSCI World All Cap Index θα προστεθούν 144 μετοχές και θα αφαιρεθούν 81.

Οι μεγαλύτερες προσθήκες

Σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες και συνοριακές αγορές, ο MSCI Frontier Markets Index θα ενισχυθεί με πέντε νέες εισαγωγές και οκτώ διαγραφές. Οι μεγαλύτερες προσθήκες προέρχονται από το Βιετνάμ και την Ακτή Ελεφαντοστού, με τις Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company και Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire να ξεχωρίζουν βάσει κεφαλαιοποίησης. Στον MSCI Frontier Markets Small Cap Index θα προστεθούν 25 μετοχές και θα αφαιρεθούν 19.