Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά

Πτωτικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες, με το κλίμα να επιβαρύνεται μετά τα νέα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,54% στις 49.492 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,18% στις 7.387 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,04% στις 26.097 μονάδες.

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips. Η NVIDIA ενισχύεται άνω του 1%, ενώ οι Advanced Micro Devices και Micron Technology σημειώνουν άνοδο 1% και άνω του 4% αντίστοιχα. Κέρδη 1% καταγράφει και το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF.

Η κινητικότητα στον κλάδο ήρθε μετά τη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, στην αποστολή του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping.

Ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σχολίασε ότι η αιφνιδιαστική συμμετοχή του Huang στο ταξίδι «αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές μετά τη χθεσινή πτώση, εν μέσω ελπίδων για πρόοδο στο θέμα των H200 chips».

Η επικεφαλής στρατηγικής χαρτοφυλακίων της Citigroup Wealth, Olaolu Aganga, εκτίμησε ότι η αυξανόμενη επενδυτική δαπάνη γύρω από την AI εκτός του στενού τεχνολογικού κλάδου δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους επενδυτές.

Πέραν του κλάδου των ημιαγωγών, η EchoStar σημειώνει άνοδο σχεδόν 4,5%, μετά την έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για την πώληση φάσματος ασύρματων συχνοτήτων ύψους 40 δισ. δολαρίων προς τις AT&T και SpaceX.

Ισχυρά κέρδη 14% καταγράφει και η NextPower, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα ετήσια έσοδά της και τα καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα τριμήνου.

Αντίθετα, η Birkenstock υποχωρεί περισσότερο από 5,5%, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου χαμηλότερα των εκτιμήσεων τόσο σε κέρδη όσο και σε έσοδα. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Στο μεταξύ, το κλίμα επιβαρύνουν τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,4% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση, σημαντικά υψηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο 0,5%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών υπηρεσιών τελικής ζήτησης κατά 1,2%, αλλά και στις τιμές αγαθών τελικής ζήτησης που αυξήθηκαν κατά 2%, με βασικό μοχλό την άνοδο 7,8% στις τιμές ενέργειας και ειδικότερα το άλμα 15,6% στη βενζίνη.