Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Συνολικά 237,8 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, από τις 5 έως τις 11 Μαΐου όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ, διακινήθηκαν, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ, 175 τόνοι φέτα, 26 τόνοι λαδοτύρι, 30 τόνοι κασέρι, 5 τόνοι γραβιέρα και 1,5 τόνος κεφαλοτύρι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Απριλίου αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ ο «Οδηγός Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού» που περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν άδεια διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων εκτός Λέσβου.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας για τη μεταφορά τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης και η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης ελέγχεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ. Μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης της τήρησης των μέτρων επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς των τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης.