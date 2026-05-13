Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης, όπου η ελεύθερη αγορά θα λειτουργεί αποτελεσματικά αλλά το κράτος θα διατηρεί στρατηγικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς, ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη συνέχεια παρουσίασε το νομοσχέδιο ως μια συνολική μεταρρυθμιστική παρέμβαση που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού κράτους, με μεγαλύτερη διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και λιγότερα διοικητικά βάρη για πολίτες και επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή

Έμφαση Πιερρακάκη στις ΑΜΚ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ. Όπως υπογράμμισε, η ενέργεια αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας, ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας.

«Οι οικονομίες που θα επιβιώσουν και θα ευδοκιμήσουν είναι εκείνες που αφήνουν την αγορά να λειτουργεί εκεί που πρέπει, αλλά διατηρούν την ικανότητα του κράτους να χαράσσει μακροπρόθεσμη στρατηγική στους κρίσιμους τομείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός στάθηκε ακόμη στην ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών DAC 8 και DAC 9, που ενισχύουν τη διαφάνεια στις διασυνοριακές οικονομικές συναλλαγές και στα κρυπτοστοιχεία, ενώ παράλληλα απλοποιούν τις διαδικασίες εφαρμογής του παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Tax Rulings

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη θεσμοθέτηση των λεγόμενων Tax Rulings, μέσω των οποίων επιχειρήσεις και επενδυτές θα μπορούν να λαμβάνουν εκ των προτέρων δεσμευτική φορολογική απάντηση από τη διοίκηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρύθμιση ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και δημιουργεί πιο σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ανακοίνωσε μειώσεις προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις μικρών ποσών, παρεμβάσεις στήριξης για τους πωλητές λαϊκών αγορών, ρυθμίσεις για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που συνδυάζει «τη μεταρρύθμιση με την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη με την αποτελεσματικότητα και την επενδυτική ασφάλεια με την αξιοπιστία του κράτους».