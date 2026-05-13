Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Aμετάβλητες διατήρησε η Birkenstock τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, απογοητεύοντας τους επενδυτές, καθώς η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ και οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρέασαν τα κέρδη της γερμανικής εταιρείας κατασκευής σανδαλιών.

Οι μετοχές της Birkenstock υποχώρησαν περισσότερο από 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη. Έμειναν κάτω από 7,2% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, πίσω από τον δείκτη S&P 500 εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών τριβών, του πληθωρισμού και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στους κατασκευαστές υποδημάτων.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε σταθερή νομισματική βάση στα 618 εκατομμύρια ευρώ (724 εκατομμύρια δολάρια) στο τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο, δήλωσε η Birkenstock την Τετάρτη, λίγο κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο στα 155 εκατομμύρια ευρώ.

Η στρατηγική του επικεφαλής της Birkenstock, Όλιβερ Ράιχερτ, βασίζεται στην κατασκευή των δικών της προϊόντων στη Γερμανία

Τα επιχειρήματα της Birkenstock

Ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Ράιχερτ προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές ότι η σταθερή του προσέγγιση στην ανάπτυξη μπορεί να διατηρήσει την Birkenstock δημοφιλή στους καταναλωτές και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να είναι συντηρητικός με τις οικονομικές του προβλέψεις.

Η στρατηγική του βασίζεται στην κατασκευή των δικών της προϊόντων στη Γερμανία και στην επιλεκτικότητα ως προς το πού πουλάει τα σανδάλια και τα παπούτσια της.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο μικτού κέρδους της Birkenstock, ύψους 54,6%, για την τελευταία περίοδο ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, καθώς και των αμερικανικών δασμών.

Ωστόσο, η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει αύξηση πωλήσεων κατά 13% έως 15% για το οικονομικό έτος που λήγει τον Σεπτέμβριο και ένα προσαρμοσμένο περιθώριο μικτού κέρδους μεταξύ 57% και 57,5%. Και τα δύο θα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% στην Αμερική, κατά 30% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και κατά 11% στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική το δεύτερο τρίμηνο.

Θέλει να βγει μπροστά

Η Birkenstock επιδιώκει να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, καθώς οι αντίπαλοί της προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους δασμούς και άλλες εμπορικές επιπλοκές.

Τα τελευταία χρόνια έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για αθλητικά παπούτσια, μπότες αλλά και clogs, τα οποία συχνά έχουν υψηλότερες τιμές από τα κλασικά σανδάλια.

Η Birkenstock έχει επίσης επεκτείνει τη γκάμα των φθηνότερων πλαστικών υποδημάτων της, γεγονός που προσελκύει νέους πελάτες και πείθει τους παλιούς θαυμαστές της να αγοράσουν επιπλέον ζευγάρια που απευθύνονται στην παραλία και σε υγρά κλίματα.