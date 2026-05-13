Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μετά από μία συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας το χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με οριακά κέρδη, με τις Metlen και ΕΛΧΑ να αποτελούν το μεγάλο αντίβαρο στις πιέσεις των δεικτοβαρών τίτλων της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,05% στις 2.267,45 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.258,39 μονάδων (-0,35%) και 2.281,66 μονάδων (+0,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 256,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 0,7 εκατ. τεμάχια αξίας 8,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,03% στις 5.749,84 μονάδες, ενώ στο +1,34% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.970,66 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,95% στις 2.558,20 μονάδες.

Επιλεκτικές οι τοποθετήσεις

Μπορεί να προσπάθησε να εκδηλώσει μεγαλύτερη αντίδραση, αλλά τελικά το ΧΑ κατάφερε μόνο να διατηρήσει τα επίπεδα του, καθώς δέχτηκε πιέσεις από αρκετούς επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους. Η ώθηση που έδωσε η Metlen, που λειτούργησε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ως βασικό στήριγμα για τον Γενικό Δείκτη, ήταν αρκετή για να απορροφηθεί η πίεση.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μονοπώλησαν επίσης οι αλλαγές που ανακοίνωσε η MSCI στους δείκτες της, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy Holdings και CrediaBank να συγκεντρώνουν αυξημένο τζίρο και έντονη μεταβλητότητα. Η MSCI ανακοίνωσε την προσθήκη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI Greece Standard Index, ενώ η CrediaBank εντάσσεται στον MSCI Greece Small Cap Index. Αντίθετα, από τον δείκτη Small Cap αφαιρούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Cenergy Holdings. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 29ης Μαΐου, με ημερομηνία εφαρμογής την 2α Ιουνίου 2026.

Επίσης, στον mid cap ξεχώρισε η AUSTRIACARD, η οποία κατέγραψε ισχυρό ράλι μετά τη δημόσια πρόταση της Dai Nippon Printing στα 10 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο βασικός μέτοχος της Austriacard και μέλος του εποπτικού συμβουλίου, Nikolaos Lykos, έχει ήδη αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του, που αντιστοιχεί περίπου στο 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα γύρω από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor Real Estate Investment Company έως 150 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει με υπερκάλυψη, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς. Το ενδιαφέρον προήλθε τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη διάθεση τοποθετήσεων στην ελληνική αγορά παρά τη μεταβλητότητα των τελευταίων συνεδριάσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα η Metle έκλεισε με άλμα 5,61%, με την ΕΛΧΑ να ακολουθεί με το δικό της +4,25%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε ΔΕΗ και Optima, άνω του 1% σε Allwyn και Helleniq Energy, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Cenergy, Jumbo, Aktor, Alpha Bank και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, η Motor Oil έχασε 3,30%, με τη Eurobank να κλείνει στο -2,53%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική και Βιοχάλκο, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΔΑΑ, Aegean, Πειραιώς, Κύπρου και Coca Cola. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Λάμδα.