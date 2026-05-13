Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας

Στις κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη, οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα ανοίξει τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζήτημα για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις.

Ορισμένα από τα ζητήματα που προτάσσουν οι φοιτητικές παρατάξεις στις φετινές εκλογές, εκτός από την αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέριμνα.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών σε αυτές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 19:00 το απόγευμα. Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Στο επίκεντρο η «ταυτότητα» του ελληνικού Πανεπιστημίου

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, με επίκεντρο την «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα και κυρίως η αναθεώρηση του άρθρου 16. Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά, οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, έχει αναδείξει ως «πυρήνα» της προεκλογικής της ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων «προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πανεπιστήμιο».

«Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά, για τις μάχες του μέλλοντος. Για σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Για καλύτερες υποδομές. Για την πραγματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Αφήνουμε στο περιθώριο την τοξικότητα, τις άναρθρες κραυγές και εκείνους που με τη στάση τους κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τις Σχολές μας πίσω», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ), έχει εκφράσει την αντίθεση στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και «κρούει τον κώδωνα» για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.

«Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, σε δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα και γενίκευσή τους στα μεταπτυχιακά, ενώ θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, αναλώσιμα κ.ά.)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΚΣ με αφορμή τις αυριανές εκλογές.

Από πλευράς ΠΑΣΠ, το κεντρικό μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές είναι «Ώρα να ακουστείς». «Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης, η οποία διεκδικεί, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της ασφάλειας και της φοιτητικές μέριμνας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους Φοιτητικούς Συλλόγους, καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης.