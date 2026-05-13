ΗΠΑ: Πάνω από 1 τρισ. δολάρια θα κοστίσει το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας του Τραμπ

Η ιδέα για το πυραυλικό σύστημα εμπνέεται των ΗΠΑ από το πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, το οποίο συχνά αναφέρεται συνολικά ως «Iron Dome»

Κόσμος 13.05.2026, 09:37
Το δίκτυο αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» (Golden Dome) του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται να κοστίσει πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε την Τρίτη το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Ο οργανισμός εκτιμά το κόστος ανάπτυξης, ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος για μια περίοδο 20 ετών σε περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο από τα 175 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε προτείνει ο Τραμπ πέρυσι, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δαπανών —πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια— αποδίδεται στην απόκτηση, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών επιπέδων αναχαιτιστικών, διαστημικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, ανέφερε το CBO.

Η ιδέα για το πυραυλικό σύστημα εμπνέεται, τουλάχιστον εν μέρει, από το πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, το οποίο συχνά αναφέρεται συνολικά ως «Iron Dome» και το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας έναντι πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν και συμμαχικές μαχητικές ομάδες, καθώς το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο κατά του Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ.

Η μη κομματική έκθεση διαπίστωσε ότι τα διαστημικά αναχαιτιστικά θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνολικού κόστους απόκτησης και το 60% του συνολικού κόστους.

Μέχρι στιγμής, το Κογκρέσο έχει εγκρίνει μόνο περίπου 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα.

Η «αόρατη απειλή» των ΗΠΑ

Το σύστημα προορίζεται να καλύψει πλήρως τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Αλάσκας και της Χαβάης, και ο Τραμπ ανέφερε στην εκτελεστική του εντολή της 27ης Ιανουαρίου 2025 ότι «η απειλή επίθεσης από βαλλιστικούς, υπερηχητικούς και πυραύλους κρουζ, καθώς και άλλες προηγμένες αεροπορικές επιθέσεις, παραμένει η πιο καταστροφική απειλή που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Τα τελευταία 40 χρόνια, αντί να μειωθεί, η απειλή από τα στρατηγικά όπλα επόμενης γενιάς έχει γίνει πιο έντονη και περίπλοκη με την ανάπτυξη, από αντίπαλους της ίδιας ή σχεδόν της ίδιας ισχύος, συστημάτων εκτόξευσης επόμενης γενιάς και δικών τους ολοκληρωμένων δυνατοτήτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας στην πατρίδα τους», ανέφερε.

Το CBO αναγνώρισε ότι η εκτίμησή του περιπλέκεται από την έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με το μέγεθος και το εύρος του προγράμματος από το Πεντάγωνο, καθιστώντας «αδύνατη την εκτίμηση του μακροπρόθεσμου κόστους του συστήματος του Χρυσού Θόλου που εξετάζει το Υπουργείο Άμυνας».

«Ελλείψει συγκεκριμένων σχεδίων για την αντικειμενική αρχιτεκτονική, το CBO έχει εκτιμήσει το κόστος μιας θεωρητικής αρχιτεκτονικής NMD με βάση τα αμυντικά συστήματα και τις δυνατότητες που απαιτούνται στην εκτελεστική εντολή», δήλωσε, αναφερόμενο στο εθνικό σύστημα πυραυλικής άμυνας.

Πηγή: in.gr

