Chios Pass – Kythira Pass 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Στις 14 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026».

Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και τις 18 Μαΐου 2026.

Τα Chios Pass και Kythira Pass

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.