Bloomberg: Η Ελλάδα προς ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους

Σε ακόμη ταχύτερη πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους εξετάζει να προχωρήσει η Ελλάδα φέτος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η χώρα έχει ήδη προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα πρόωρη εξόφληση δανείων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, που προέρχονται από την περίοδο των μνημονίων. Ωστόσο, εφόσον αντλήσει επιπλέον κεφάλαια από τις αγορές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποπληρωθεί και μεγαλύτερο μέρος του επίσημου χρέους, ανέφερε πηγή την οποία επικαλείται το διεθνές δίκτυο.

Εναλλακτικά, η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε επαναγορά υφιστάμενων ομολόγων, σύμφωνα με την ανώνυμη πηγή του πρακτορείου, καθώς δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Υψηλές ταχύτητες για την Ελλάδα

Η συζήτηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, καταγράφοντας υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα — δηλαδή έσοδα μείον δαπάνες χωρίς να υπολογίζονται οι πληρωμές τόκων — αλλά και συνολικά πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κινείται με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους θα ακολουθούσε αντίστοιχες κινήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου ελληνικού προγράμματος διάσωσης — δέκα χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ παγκοσμίως, ενδέχεται το 2026 να πάψει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες προβλέψεις Ελλάδας και Ιταλίας, η Ιταλία θα μπορούσε να την ξεπεράσει.