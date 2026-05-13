Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του κινέζου ηγέτη για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Αυτό θα συμβεί «έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο» είπε. Το Al Jazeera αναφέρει ότι η τρέχουσα θέση του Τραμπ φαίνεται να είναι ότι «η εκεχειρία θα συνεχιστεί μέχρι να το αποφασίσει ο ίδιος».

Το Ιράν μέσω του Αραγτσί, δηλώνει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι «η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η ανεντιμότητα των ΗΠΑ». Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Μπαγαΐ, δήλωσε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένας πόλεμος μεταξύ «ενός περήφανου λαού» και «επαγγελματιών ψευτών που επινόησαν δικαιολογίες για τις φρικαλεότητες».

Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι δύο παραϊατρικοί σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε σε άλλη στοχευμένη ισραηλινή επίθεση εναντίον εργαζομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον νότιο Λίβανο.

